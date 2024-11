Prefeitura instala câmeras nos cemitérios públicos de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), instalou câmeras de monitoramento nos cemitérios públicos da Capital.

A medida é para coibir ações de vândalos que, segundo denúncias da população, estariam furtando jazigos.

O sistema de segurança começou a ser instalado desde agosto deste ano e foi implantado nesta quinta-feira (31).

De acordo com o secretário de Segurança Urbana e Cidadania da Capital, Dudu Soares, os equipamentos foram instalados em quatro cemitérios públicos – Senhor da Boa Sentença (Varadouro), Santa Catarina (Bairro dos Estados), Cruz das Armas (Cruz das Armas) e do Cristo (Cristo Redentor). Segundo ele, a prefeitura tenta resolver um problema antigo através da tecnologia como grande aliada.

“A Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa já realiza rondas de policiamento preventivo nos cemitérios públicos frequentemente. Então, o monitoramento através das câmeras vem para reforçar o trabalho da segurança. O nosso Centro de Monitoramento, que já está presente nas unidades de saúde e nas escolas municipais, chega também aos cemitérios públicos com o objetivo de coibir qualquer ação criminosa nestes locais”, destacou o secretário.

Dudu Soares explicou ainda como o trabalho é realizado.

“As imagens captadas por essas câmeras são monitoradas 24 horas pelos agentes de segurança no Centro de Videomonitoramento que fica localizado na base da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa. Observando alguma atitude suspeita, as equipes do policiamento preventivo da Guarda que também estão nas ruas 24 horas podem ser acionadas, assim como as equipes da Polícia Militar, visto que as forças de segurança do Estado e do Município trabalham de forma conjunta”, revelou.

Para quem perdeu um ente querido e visita o cemitério, o reforço na segurança do equipamento é um alívio. É o que disse a dona de casa Aparecida Araújo, que visitava o túmulo do marido no Cemitério Santa Catarina, no Bairro dos Estados.

“Eu venho visitar meu marido que foi enterrado aqui e acho um desrespeito à memória dele saber que vândalos entram aqui simplesmente para depredar ou levar algo dos túmulos. Com essas câmeras agora, a gente tem a esperança que atitudes como essas não voltem mais a acontecer”, pontuou.

Vandalismo é crime – A depredação do patrimônio público é um ato que causa prejuízo não somente ao Estado, mas a toda a sociedade.

Os crimes são passíveis de punição, de acordo com a Lei nº 2.848/40, artigo 163, que prevê detenção de seis meses a três anos e multa.

Caso a população presencie atos de vandalismo em equipamentos públicos da Capital, a recomendação é ligar para a Guarda Civil Metropolitana através do telefone 153 ou para a Polícia Militar pelo número 190.