Prefeitura de Campina Grande Inaugura nova Unidade do Programa Colo Pra Mãe

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), junto a Coordenação de Atendimento à Pessoas Com Deficiência (PCD) inaugurou, na tarde desta quarta-feira, 30, a mais nova unidade do programa Colo Pra Mãe no Complexo Habitacional Aluízio Campos.

O novo equipamento surge com o intuito de ampliar os benefícios às 159 novas mães cadastradas no programa Colo pra Mãe, na nova unidade Aluízio Campos. As usuárias poderão contar com todos os serviços já estabelecidos no programa, à exemplo do Colo pra Mãe, assessoria jurídica, cursos profissionalizantes, terapias de grupo, escutas especializadas, plantões da saúde, e ouvidoria para a comunidade .

O prefeito Bruno Cunha Lima e a primeira dama, Juliana Figueiredo Cunha Lima, estiveram à frente da solenidade, ao lado do Secretário de Assistência Social, Fábio Thoma, entre outras autoridades do Município. Na ocasião, o prefeito destacou os desafios enfrentados por essas mães atípicas.

“O subtítulo deste programa é justamente o que esse programa realiza nas vidas dessas mulheres, cuidar de quem cuida. As pessoas que precisam desses importantes serviços encontram no Colo pra Mãe o refúgio para tantas dificuldades. A gente se alegra em estender essa rede de apoio ao bairro que é maior do que muitas cidades no estado”.

O prefeito ainda revelou planos para construção de um novo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, além de uma nova Cozinha Comunitária, no complexo habitacional.

“Logo logo, se Deus quiser, a gente vai estar aqui assinando ordens de serviços para construção de um novo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, cem por cento dedicado aos moradores do Aluízio Campos. E um desses salões, a gente vai transformar em uma cozinha comunitária e beneficiar as famílias mais carentes”, completou.

O Secretário de Assistência Social, Fábio Thoma, ressaltou a alegria em inaugurar essa nova estrutura, dedicada às famílias atípicas no Aluízio Campos.

“É um orgulho poder proporcionar esses benefícios a essas famílias, que frequentemente chegam até nós através das mães. É com alegria que essa nova unidade do Colo Pra Mãe, da coordenadoria PCD em si, vai proporcionar atendimentos de qualidade profissional às mães, filhos e toda família. Estamos com 100 crianças cadastradas para atendimentos profissionais de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, entre outros serviços”, ressaltou.

A Coordenadora de Atendimento às Pessoas com Deficiência, Edna Silva destacou que a inauguração é a concretização de um sonho que começou em setembro de 2023.

“Abrimos a nova unidade, já com 159 mães cadastradas especificamente no programa Colo pra Mãe. A nossa estimativa é que cheguemos a pelo menos 600 atendimentos de mães atípicas no futuro. Um número que pode aumentar bastante, quando juntamos os atendimentos às pessoas com deficiência, de 0 a 110 anos, entre os outros serviços,” disse.

A nova unidade do “Colo Pra Mãe” está localizada na Rua Prefeito José Ferreira Ramos, S\N, no Complexo Aluízio Campos, e oferece atendimento de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.