Prefeito abre oficialmente festejos natalinos em João Pessoa

João Pessoa está pronta para encantar ainda mais seus moradores e receber visitantes de todos os lugares durante o período de fim de ano. É que a cidade recebeu uma caprichosa iluminação natalina em diversos espaços, como avenidas, praças e pontos turísticos.

Nesta quinta-feira (31), durante abertura oficial dos festejos de Natal no Parque Solon de Lucena e Busto de Tamandaré, o prefeito Cícero Lucena projetou a cidade como destaque entre as capitais do Brasil nesse período.

Mais cedo, o gestor já havia anunciado a programação cultural e artística que vai movimentar a cidade com shows e espetáculos de dança e teatro, valorizando artistas locais e reunindo grandes nomes da música brasileira.

Com a iluminação natalina, executada com antecedência pela Prefeitura e marcada pela beleza, bom gosto e variedade de itens, Cícero Lucena garantiu que a cidade está preparada para atender as expectativas dos moradores e visitantes.

“João Pessoa ocupa, cada vez mais, destaque como destino que as pessoas querem visitar. Mas essa festa de final de ano, além das atividades culturais e embelezamento da cidade, tem um objetivo maior que é preparar para o nosso próprio morador, para o nosso povo poder usufruir dessas belezas e, obviamente, aqueles que nos visitam também são bem-vindos”, destacou o prefeito.

No Parque Solon de Lucena, uma árvore de 30 metros, com música, adereços, além de uma diversidade de elementos iluminados e coloridos chama a atenção do público.

Uma casinha de Papai Noel para visitação, com neve artificial e presépios, são outros atrativos do local.

No Busto de Tamandaré, o letreiro João Pessoa ganhou luzes e acessórios específicos. Além de estrelas, uma árvore e diversas representações natalinas na área estão fazendo sucesso entre os visitantes.

O secretário de Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão, lembrou que a Prefeitura concluiu o projeto em tempo recorde e entre as primeiras cidades do Brasil.

“Hoje, nós temos decoração natalina na Catedral, na Lagoa, na Lagoa, na Beira Rio, que é uma novidade esse ano, na Praça da Independência, no Busto de Tamandaré, no Parque das Três Ruas. Estamos abrindo o Natal dia 31 de outubro, igual à cidade de Gramado, que é referência nessa época do ano. É a gente fortalecendo esse momento com uma bela iluminação, que permanecerá até o dia 6 de janeiro”, detalhou.

A servidora pública Maria Augusta da Silva reuniu toda família – marido, filhos e netos – para apreciar a decoração natalina no Parque Solon de Lucena.

“Um excelente programa para a gente aproveitar em família. Ficou tudo lindo, as luzes, a casa do Papai Noel, os presépios. A Prefeitura está de parabéns por proporcionar toda essa beleza para os seus moradores”, afirmou.

No Busto de Tamandaré, o turista espanhol Jorge Luiz, das Ilhas Canárias, está encantado com o bom gosto da decoração de Natal na cidade.

“Belíssimo. Gostando de tudo, principalmente das luzes e cores. Acho que a cidade fica ainda mais atrativa, porque as pessoas vêm conhecer João Pessoa e ficam deslumbradas com o cuidado e bom gosto. Quem vem, certamente vai querer voltar, assim como eu”, afirmou.