Núcleo de Adolescentes de Campina Grande recebe certificações do Unicef

O Núcleo de Cidadania de Adolescentes de Campina Grande (Nuca) recebeu duas certificações da Associação de Defesa da Educação, Saúde e Assistência Social (Assert), implementadora do Selo Unicef e da Busca Ativa Escolar.

O evento aconteceu nesta terça-feira, 29 de outubro, na cidade de Bananeiras, região do Brejo da Paraíba. A cidade foi escolhida para sediar o ‘Festival dos Nucas”, que reuniu representantes de mais de 80 cidades paraibanas, que cumpriram as metas estabelecidas.

O Nuca de Campina Grande teve a representação dos Estudantes Isaac Fernandes Roque, matriculado no 9º ano, na Escola Municipal Padre Antonino, no bairro de Bodocongó; e Yolanda de Castro Leite, aluna do 8º ano, da Escola Municipal Laura Menezes Amorim, no distrito de Galante. Os estudantes foram certificados junto com a mobilizadora, que integra a equipe da Secretaria Municipal de Educação (Seduc), Laisa Feitosa.

O evento aconteceu no auditório do campus III da Universidade Federal da Paraíba, em Bananeiras, com a presença da chefe do escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em Recife, Luiza Leitão. Também participou do evento, Graça Lima, coordenadora da Asserte.

Entre os dois certificados, estão o que consolida o cumprimento das ações do Nuca previstas no conjunto de metas para o Selo Unicef, que terá o resultado divulgado no início do próximo mês. Ao todo, mais de 80 cidades receberam essa certificação. Já a segunda certificação destaca o Nuca de Campina Grande como referência entre os Nucas do estado, integrando os 10 municípios referenciados.