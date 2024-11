HUAC-UFCG promove evento em alusão ao “Dia do Servidor Público”

O Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande (HUAC-UFCG/Ebserh) promoveu uma programação toda especial nesta quarta-feira, 30 de outubro, no Pátio da Unidade de Diagnóstico por Imagem e Diagnósticos Especializados (UDIDE) da Unidade Hospitalar.

Mais de 120 profissionais de diversos setores estiveram presentes no evento para celebrar o Dia do Servidor Público, comemorado oficialmente em 28 de outubro, que contou com ginástica laboral, café da manhã especial, entrega de brindes, gincanas e brincadeiras, aferição de pressão arterial, credenciamento e renovação das carteiras dos titulares e dependentes da carteira do Sesc (Serviço Social do Comércio) e premiação dos participantes do projeto “Qualidade de Vida Começa em Você “.

Outro destaque foi o lançamento do livro “Cordéis em contextos: cenários de saúde e segurança no ambiente hospitalar”, organizado por membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) da gestão 2023/2024 do HUAC e publicado pela EDUEPB (Editora da Universidade Estadual da Paraíba), no qual reúne cordéis escritos pelos profissionais da Unidade Hospitalar nos últimos anos.

Na ocasião, os autores leram versos dos seus cordéis e 100 exemplares da obra foram adquiridos pelos presentes. Vale destacar que o livro tem versão imprensa e em PDF, além de possuir o código ISBN.

Além do Sesc, houve a participação da cooperativa de Crédito Sicredi e o plano de saúde para servidores públicos Geap Saúde nas ações voltadas para os servidores públicos da Unidade Hospitalar.

Segundo a chefe da Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP), Alexandra Vieira Batista, a programação alusiva ao “Dia do Servidor Público” visa promover momentos de integração, lazer e bem-estar aos nossos servidores, reforçando a importância da qualidade de vida no ambiente laboral”, destacou.