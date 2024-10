Cemitérios de Campina Grande esperam mais de 30 mil visitantes no Dia de Finados

A Secretaria de Serviços Urbanos de Campina Grande anunciou, nesta quinta-feira, 31, a preparação dos cemitérios da cidade e distritos para o Dia de Finados, quando a visitação deve ultrapassar 30 mil pessoas.

O secretário Sargento Neto detalhou as medidas para acolher a população e garantir segurança e organização durante o feriado.

“Os oito cemitérios que existem em Campina e nos distritos fazem parte da nossa secretaria. O horário de funcionamento nos dias 1º e 2 de novembro será das 6h às 18h. Também disponibilizaremos segurança e banheiros químicos para as pessoas que vão até os cemitérios que visitam seus entes queridos”, informou o secretário.

Para melhor controle do fluxo de veículos e organização do trânsito, a pasta firmou uma parceria com a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP). “A STTP organizará o trânsito na área externa, com estacionamento e controle do fluxo de veículos, já que o movimento é muito intenso”, explicou o Sargento Neto.

Além disso, o secretário anunciou que a tradicional Feira Central, realizada aos sábados, será antecipada para sexta-feira, 1º de novembro, devido ao feriado de Finados.

“Aquelas pessoas que vão se deslocar para a feira já podem se programar, pois ela será realizada na sexta-feira”, avisou.

Sobre a coleta de lixo, o Sargento Neto esclareceu que o serviço, sendo essencial, ocorrerá normalmente. Ele acrescentou que há fiscalização para organizar fornecedores ambulantes, especialmente aqueles que comercializam flores e velas, que são itens comuns nesta época do ano.

“Deixaremos fiscais para organizar os vendedores na entrada dos cemitérios, mantendo o ambiente acessível e ordenado para todos”, afirmou.