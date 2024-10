Queimadas impactaram o fornecimento de energia na Paraíba

No ano de 2024, até agora, cerca de 90 mil residências tiveram o fornecimento de energia prejudicado por conta de queimadas, aponta um levantamento realizado pela Energisa Paraíba.

Ao todo, até o momento em 2024, foram registradas 65 ocorrências de interrupção de energia causadas por incêndios próximos à rede elétrica em todo o estado, o que representa um aumento de quase 5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando aproximadamente 62 casos foram identificados.

Ainda de acordo com o levantamento o problema atinge, sobretudo, os canaviais, incluindo cidades como Santa Rita, Sapé, Rio Tinto, Mamanguape, Mataraca, Jacaraú, Cruz do Espírito Santo, Caaporã e Mata Redonda. Com o período mais seco e quente, a tendência do número de casos é subir e, para evitar que isso aconteça, a concessionária de energia tem adotado diversas medidas para minimizar o impacto para os clientes. Uma das iniciativas é a participação ativa nas ações do projeto “Evite acidentes, evite queimadas”.

“Estamos fazendo um amplo trabalho de orientação realizado tanto pelas nossas equipes, durante os atendimentos e visitas aos clientes, quanto pelo projeto, que atua justamente na conscientização da população sobre os prejuízos das queimadas”, explica a gerente de manutenção e construção da Energisa, Danielly Formiga.

“Mesmo sem atingir a rede, as chamas podem colocar em risco a distribuição de energia, já que não é necessário que encostem nos cabos para provocar curtos-circuitos”, alerta a gerente.

O projeto “Evite acidentes, evite queimadas” é uma iniciativa da Energisa Paraíba, que atua na conscientização da população para a prevenção e combate aos incêndios, além de discutir os prejuízos das queimadas, junto a clientes e associações como a Asplan PB (Associação de Plantadores de Cana da Paraíba)

Orientações gerais

As queimadas e incêndios causam liberação de gases de efeito estufa e prejudicam o meio ambiente. Isso pode piorar a qualidade do ar e impactar a fauna e flora locais, além de prejudicar o fornecimento de energia, que pode impactar o funcionamento de escolas, lojas comerciais, hospitais e serviços essenciais. A prática também pode colocar em risco a vida das pessoas.

Em alguns casos, as interrupções podem durar horas ou até dias, dependendo da gravidade dos danos. E a distribuidora fica impedida de atuar enquanto não há o controle ou extinção do incêndio.

Com o clima seco, as chamas se espalham mais rápido, tornando muito mais difícil o controle. Por isso, é importante seguir algumas orientações:

* Evite queimadas em áreas próximas às redes elétricas; O calor intenso e o contato com as chamas podem danificar postes, isoladores, cabos e transformadores, comprometendo o fornecimento de energia, causando curtos-circuitos e até mesmo o rompimento de cabos;

* Procure fazer “aceiros”, eles impedem a propagação do fogo e auxiliam na redução do material combustível e protegem cercas e outros ativos das propriedades;

* Respeite a “faixa de servidão”, evitando plantios embaixo da rede de energia elétrica;

* É proibido realizar queimadas a menos de 15 metros de rodovias, ferrovias e do limite das faixas de segurança das linhas de transmissão e de distribuição de energia;

* Latinhas de metal, garrafas e outros tipos de vidros são potencializadores de princípios de incêndios, logo, recolha o lixo de acampamentos, não jogue esse tipo de material em acostamentos das rodovias, recolha sempre que possível;

* Apague com água qualquer resto de fogo em acampamentos e recolha os restos de carvão. Evite enterrar esse material, pois além de contaminar o ambiente, pode causar acidentes com outras pessoas;

* Bitucas de cigarros são extremamente perigosas. Sempre descarte em locais adequados.

No caso de sinal de fumaça ou foco de incêndio é preciso entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, através do número 193. Caso o fogo esteja próximo à rede elétrica, ligar para a Energisa, através do número 0800 083 0196.