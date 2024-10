Prefeitura de Campina Grande garante gratuidade no transporte público nos dias do Enem

A Prefeitura de Campina Grande, através da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP), determinou a gratuidade nas passagens de ônibus nos próximos dias 3 a 10 de novembro, datas nas quais serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A medida é válida para todas as linhas que compõem o transporte público na cidade e a gratuidade é para todos os passageiros e não apenas para estudantes que irão fazer as provas.

A frota de veículos estará em circulação de 5h até 20h e as linhas que passam nos locais de prova terão um acréscimo na ordem de 30%.

“Assim como aconteceu em 2023, a Prefeitura de Campina Grande adota essa medida para beneficiar a população de um modo geral e em especial os estudantes que irão fazer as provas. Se analisarmos esse final de semana, por exemplo, são dois dias que o cidadão não precisará gastar sequer R$1 real com passagens, já que no sábado (primeiro do mês) teremos mais uma edição do Tarifa Zero, programa que desde o final do ano passado é sucesso na cidade”, disse o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro.

Para informações adicionais, dúvidas, ou reclamações, a STTP disponibiliza o telefone de plantão, através do telefone 3341.1517, por mensagem via WhatsApp Mobilidade.