Detran-PB disponibiliza vagas extras para candidatos à 1ª habilitação

A partir da próxima semana, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) disponibilizará vagas extras para provas práticas dos candidatos que estão com seu processo de 1ª habilitação em aberto desde 2019 e ainda inconcluso.

O prazo para conclusão se expira no último dia útil de dezembro deste ano. Na Paraíba, um total de 48.673 pessoas está nessa situação.

Para atender a esses candidatos, a Controladoria Regional de Trânsito (CRT) do Detran-PB vai disponibilizar 30% das vagas diárias para as provas de direção veicular, com equipes extras no interior do Estado.

Para aqueles que se encontram nessa situação em João Pessoa e Campina Grande, a partir de dezembro, esses exames serão aplicados exclusivamente aos sábados.

A coordenadora operacional da CRT, Nathalia Diniz, alerta aos candidatos que se encontram nessa situação que não deixem para a última hora. “Procure sua autoescola e não perca seu processo de 1ª habilitação”, enfatiza.