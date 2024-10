Tempo de integração no transporte público de João Pessoa vai aumentar

O prefeito Cícero Lucena confirmou, nesta terça-feira (29), o aumento do benefício do tempo da integração temporal em João Pessoa, que a partir da próxima sexta-feira (1º de novembro) passará de 1 hora para 1,5 hora (90 minutos). Essa medida cumpre o primeiro compromisso assumido pelo gestor durante a sua campanha de reeleição.

“Hoje mesmo eu já determinei ao superintendente da Semob, Expedito Leite, para que essa medida passe a valer a partir do próximo dia 1º, atendendo ao que já havíamos anunciado na campanha. É uma das ações previstas para a mobilidade urbana na cidade, onde já temos projetos encaminhados e soluções em projeto para a cidade”, afirmou o prefeito.

Cícero Lucena também adiantou que, num grande projeto de mobilidade urbana para a cidade de João Pessoa, dentro de aproximadamente 10 dias estará dando ordem de serviço para a aquisição de semáforos inteligentes, para fazer o controle do fluxo do trânsito na cidade.

“Esses semáforos são chamados de inteligentes porque vão controlar o tráfego de acordo com o volume do fluxo da via, priorizando ambulâncias, viaturas de segurança e o transporte público”, detalhou Cícero Lucena.

Esses equipamentos também estarão integrados aos 60 novos ônibus elétricos que a Prefeitura de João Pessoa conquistou através de projeto aprovado e recursos garantidos junto ao Governo Federal. Por fim, em outra frente, na parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura vai construir cinco novos terminais de integração e quatro corredores viários.

Os recursos para esse projeto de mobilidade urbana já foram adquiridos junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) – com financiamento de R$ 240 milhões por parte do Governo do Estado e R$ 160 milhões da Prefeitura.