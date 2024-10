Presidente da FIEPB discute prospecção de parcerias com o assessor do Exército Brasileiro

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, recebeu, na manhã desta segunda-feira (28), em Campina Grande, a visita do assessor de relações institucionais do Comando Militar do Nordeste, coronel Alexandre Moura, representando o general Maurílio Ribeiro, que é o comandante militar do Nordeste.

O coronel Moura apresentou ao presidente da FIEPB uma série de oportunidades que as Forças Armadas podem gerar para as indústrias da Paraíba.

Trata-se de um evento, que será realizado em Brasília no mês de dezembro, em que o Exército Brasileiro vai apresentar as oportunidades de parcerias que podem ser celebradas entre a instituição e as indústrias do Nordeste.

Essa apresentação será realizada para o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, e para os presidentes das federações das indústrias dos estados do Nordeste.

Ao receber o convite para essa programação do Exército Brasileiro, o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira, enalteceu a inciativa da instituição, ressaltando que são importantes e bem-vindas todas as iniciativas e oportunidades que possam fomentar e expandir a atividade industrial na Paraíba.

“Defender as pautas que são importantes para a indústria paraibana e prospectar parcerias que possam contribuir com o seu crescimento e expansão no mercado brasileiro fazem parte da razão de existência da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. Por essa razão, iniciativas como essa do Exército Brasileiro são muito bem-vindas para que novas oportunidades possam surgir em nosso estado. É uma honra para a FIEPB poder atuar como interlocutora entre essas demandas e a já reconhecida capacidade produtiva da nossa indústria”, explicou Cassiano Pereira.

Por sua vez, o coronel Alexandre Moura enfatizou que o Comando Militar do Nordeste, por meio do Sistema Defesa, Indústria e Academia (SisDIA), tem procurado contribuir para o desenvolvimento, a inovação e a construção de parcerias cada vez mais sólidas entre esses três setores.

“Viemos apresentar ao presidente Cassiano Pereira um convite para que a Federação participe de uma mostra, no Quartel-General do Exército, onde pretendemos apresentar as demandas atuais e futuras da nossa Força ao setor industrial nordestino. Consideramos que a indústria paraibana, já consolidada fornecedora de itens e soluções tecnológicas para a defesa nacional, tem um grande potencial no setor de defesa e segurança, que pode ser ainda mais diversificado e expandido. Saímos do encontro felizes com a confirmação da presença da FIEPB na mostra e em saber que tal iniciativa está alinhada com os objetivos estratégicos da Federação, comprometida com a modernização e expansão do setor industrial na Paraíba”, pontuou o coronel Moura.

Além do presidente da FIEPB e do representante do Comando Militar do Nordeste, também participou do encontro desta segunda-feira o empresário paraibano do segmento de tecnologia, Alexandre Moura, que também é membro do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae na Paraíba.