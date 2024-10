Prefeitura de João Pessoa vacina contra Covid-19 crianças e grupos prioritários

A Prefeitura de João Pessoa recebeu um novo lote da vacina que protege contra Covid-19 e reforça o chamamento para as pessoas que fazem parte dos grupos elegíveis a vacinação – gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, imunocomprometidos e idosos. A prevenção também faz parte da programação de rotina de crianças menores de cinco anos.

“A vacinação é segura e importante para prevenção, principalmente das pessoas mais vulneráveis, com risco de agravamentos. Pessoas que nunca tiveram contato com a vacina que protege contra Covid-19 devem buscar um serviço de saúde e garantir essa prevenção”, explicou Danielle Melo, gerente de Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de João Pessoa.

Com base na recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e orientação do Programa Nacional de Imunização (PNI), neste ano, a estratégia é para reforçar as doses dos grupos com maior risco para agravamento pela doença. O requisito para receber o imunizante é ter tomado a dose anterior da vacina contra Covid-19 há, pelo menos, um ano e estar dentro da recomendação para vacinação.

Os esquemas primários de vacinação não são mais recomendados rotineiramente para pessoas com 5 anos de idade ou mais que não fazem parte dos grupos prioritários. Contudo, se a pessoa não tiver se vacinado anteriormente e optar por se vacinar, poderá receber uma dose da vacina Covid-19 monovalente (XBB). Crianças completamente vacinadas anteriormente (três doses) com outras vacinas contra Covid-19 podem receber mais uma dose da vacina monovalente XBB. Em caso de viagem, devem ser verificadas as exigências do país.

Quem pode se vacinar – Pessoas com 60 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas vivendo em terra indígena, ribeirinhos, quilombolas, gestantes e puérperas, trabalhadores de Saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade (maiores 18 anos), funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quarta-feira (30):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira);

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência).

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábado).

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábado).

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábado).

Vacinação domiciliar

O usuário deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Esse serviço é destinado às pessoas acamadas (restritas ao leito).