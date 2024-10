PMCG abre Semana do Servidor com show de Jessier Quirino

A Semana do Servidor de Campina Grande foi aberta na noite desta terça-feira, 29, em um evento que lotou o Teatro Municipal Severino Cabral e levou o público às gargalhadas.

O espetáculo, protagonizado pelo renomado poeta e humorista Jessier Quirino, abriu as comemorações em grande estilo e reuniu servidores municipais em uma noite de cultura e reconhecimento.

O prefeito Bruno Cunha Lima esteve presente e, ao dar as boas-vindas, destacou a importância do trabalho dos servidores para o município, parabenizando cada um dos presentes.

“É uma honra iniciar a Semana do Servidor ao lado de todos vocês, que diariamente se dedicam a fazer nossa cidade funcionar e crescer”, afirmou o prefeito, celebrando a dedicação dos trabalhadores.

No palco, Jessier Quirino apresentou uma seleção de causos que foi do humor irreverente à poesia de interior, com clássicos como “Paisagem do Interior” e “Cagado e Cuspido”, entre outras histórias que marcam sua carreira.

O poeta aproveitou o momento para compartilhar novidades sobre seu décimo livro, uma obra comemorativa de seus setenta anos.

Diferente das edições anteriores, que vinham acompanhadas de CD, a nova publicação traz um QR Code que leva o leitor a uma plataforma digital, onde é possível ouvir e ler os causos do poeta, numa proposta inovadora.

No hall do teatro, o livro estava disponível para venda, e Jessier Quirino abriu o camarim para receber os fãs e autografar a obra, criando uma atmosfera acolhedora e próxima com seu público.

Entre os admiradores, o prefeito Bruno Cunha Lima foi presenteado com uma edição autografada.

Com casa cheia e a energia contagiante de Jessier, a abertura da Semana do Servidor cumpriu sua promessa de oferecer uma noite inesquecível para todos os que fazem parte do serviço público de Campina Grande.

As atividades seguem até 1º de novembro, com eventos voltados à valorização e ao bem-estar dos servidores municipais.