Parque da Paz celebra Dia de Finados com homenagens

No Dia de Finados, o Campo Santo Parque da Paz realiza uma homenagem especial aos que partiram, unindo memória e cultura por meio do cordel, uma tradição profundamente enraizada no Nordeste. As atividades acontecerão ao longo de dois dias, valorizando a arte, a fé e a lembrança dos entes queridos.

No dia 2 de novembro, missas serão celebradas pelos padres Ednaldo Gomes, Carlos e Jairo Henrique, proporcionando momentos de reflexão e oração.

Além disso, um emocionante mural de fotos permitirá que as famílias prestem tributo àqueles que marcaram suas vidas, com homenagens especiais a personalidades in memoriam, como o padre Hachid Ilo, o político Rômulo Gouveia, a cantora Marinês e o comediante Shaolin.

Entre as novidades deste ano, destacam-se a mostra de artes e uma missa especial que será presidida pelo Arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, marcada para o domingo, 3 de novembro. O evento promete ser uma oportunidade única de celebração da memória e da cultura.