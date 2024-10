Paraíba participa da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre

A Paraíba é o “Estado Convidado” da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, homenagem justificada por seu destaque como berço da literatura de cordel, e o Governo da Paraíba, por meio da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC), participará da Feira, que acontece de 1º a 20 de novembro, na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre (RS).

Além de estande da Livraria A União, a Paraíba vai realizar a mesa-redonda “De repente prosear faz nascer a cantoria e o verso de cordel”, que acontecerá no próximo sábado (2), no Teatro Petrobras Carlos Urbim, às 17h30.

A mesa será composta pela jornalista Naná Garcez, diretora-presidente da EPC, que na ocasião representará o governador João Azevêdo; pelo violeiro repentista Oliveira de Panelas; e pela professora Joseilda Diniz, consultora de cultura e curadora da Literatura de Cordel no Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP).

Lançando luzes sobre a tradição da cantoria e da literatura de cordel, para quem ainda não as conhecem, o tema a ser discutido enaltece a identidade nordestina, valorizando as histórias, o imaginário e a arte popular autêntica da Paraíba, em um dos mais expressivos eventos culturais do país.

A Livraria A União – Poeta Juca Pontes, que integra a EPC, vai participar do maior evento literário a céu aberto da América Latina com estande no qual estarão disponíveis centenas de títulos da literatura paraibana dos mais diversos gêneros, com funcionamento das 9h às 19h, até o dia 14/11.

Entre as obras estão diversos livros editados pela Editora A União, a exemplo de: “Leandro Gomes de Barros: coletânea de cordéis”, os cinco volumes da coleção “Paraíba na Literatura”; o álbum “Feira de Campina Grande – um museu vivo da cultura popular”, de Chico Pereira com ilustrações de Flávio Tavares; “Maestro Chiquito: o metalúrgico dos sons”, de Adeildo Vieira; o box com três livros “Celso Furtado, a esperança militante”; “Estigma de um amor sagrado e outras histórias”, de Cláudio Limeira; entre outros.

A Feira do Livro de Porto Alegre – Nos 20 dias de Feira do Livro, os visitantes poderão conhecer as novidades do mercado literário em 72 bancas, 62 localizadas na área geral e 10 na área infantil e juvenil. Ao todo, serão mais de mil eventos culturais, todos gratuitos, que ocorrerão das 10h às 20h.

A Feira recebe um público estimado de 1,5 milhão de visitantes durante todo o período de realização. Esta edição comemora os 70 anos e simboliza a retomada do setor livreiro, que foi duramente afetado pela enchente que atingiu o estado em maio deste ano.