João Pessoa é a 3ª cidade mais procurada do mundo entre destinos internacionais

João Pessoa é a 3ª cidade mais procurada para viagens internacionais entre destinos do mundo inteiro. Foi o que apontou o relatório de tendências da Expedia e Booking.com, divulgado pelo Consumer News and Business Channel (CNBC) – canal por assinatura da NBCUniversal dedicado a notícias de negócios. A capital paraibana ficou atrás apenas das cidades de Sanya (China) e Trieste (Itália).

O secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, destaca que esse resultado é fruto do investimento em divulgação do destino, bem como ampliação e melhoria da malha aérea, que vêm sendo realizadas pela Prefeitura da Capital, em parceria com o Governo do Estado e o trade turístico.

Segundo o secretário, a capital paraibana tem atingido outro patamar entre os destinos mais buscados do Brasil e, por isso, tem despertado um maior interesse dos agentes de viagens e ganhado notoriedade, também, no cenário internacional.

“Semana passada a equipe da Secretaria de Turismo de João Pessoa estava realizando ações de promoção do destino em Fortaleza, no Ceará. Em novembro, estaremos em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde estaremos com estande próprio. Em dezembro, vamos lançar um grande pacote promocional, divulgando o nome da cidade em revistas de bordo que são distribuídas em aeronaves e nos aeroportos”, revela Daniel Rodrigues.

O secretário ressalta que as ações da gestão municipal têm se concentrado em melhorar a infraestrutura turística, para que a cidade possa receber esse volume de visitantes, mas sem deixar de ter as características de ser uma cidade tranquila e acolhedora.

“Na verdade, é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2021. João Pessoa se prepara a cada dia para a infraestrutura turística. A mobilidade urbana é um item importante, e a prefeitura está buscando seu desenvolvimento”, destaca.

“João Pessoa hoje oferece uma infraestrutura turística de qualidade. Uma orla limpa e organizada, iluminação em led, segurança, tanto do ponto de vista da Guarda Civil Metropolitana, quanto da parceria com a Polícia Militar da Paraíba. Esse final de ano com a decoração natalina já sendo referência em todo País Então, tudo isso reflete de forma positiva na visibilidade da nossa cidade lá fora e tem atraído cada vez mais turistas”, acrescenta.

Mais investimentos – A Secretaria de Turismo de João Pessoa também tem atuado na capacitação e qualificação da mão de obra turística, oferecendo cursos de inglês e espanhol, em parceria com a Secretaria da Educação e Cultura (Sedec), por meio do Centro de Línguas Estrangeiras (Celest).

“Esses cursos são importantes, porque temos visto a ampliação do fluxo de turistas estrangeiros na Capital. A oportunidade, inclusive, é destinada para profissionais da hotelaria, bugueiros e até taxistas que trabalham diretamente com os turistas”, afirma Daniel Rodrigues.

Nos últimos três anos de gestão, foram investidos mais de R$ 2,4 milhões no setor. Participação em feiras e eventos de promoção turística, atividades locais de promoção do artesanato e da economia criativa e constante qualificação de profissionais. Essas são algumas das ações realizadas pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria do Turismo, no compromisso em fortalecer o turismo local.