Finados: Campina Grande terá frota especial de ônibus com Tarifa Zero

A Prefeitura de Campina Grande, através da STTP, informa à população de Campina Grande que neste sábado, 02 de novembro, Dia de Finados, a cidade manterá uma frota especial de transporte público para atender a população. O objetivo é facilitar os deslocamentos até os cemitérios e outros locais da cidade. O aumento na frota será na ordem de 60%. Os veículos estarão em circulação das 5h até 20h.

“Pela manhã teremos reforço na frota. A partir de 14h, a frota será reduzida até ficar normal para um dia feriado, até 20h. Será um atendimento especial para que as pessoas tenham a oportunidade de fazer visitas aos cemitérios com tranquilidade, sabendo que haverá ônibus à disposição”, disse o superintendente da STTP, Vitor Ribeiro.

Estarão em circulação neste sábado, Dia de Finados, os veículos que fazem as rotas das seguintes linhas: 020, 022, 004, 044, 090A, 090B, 092, 922, 110, 111, 245, 263, 303, 333, 444, 504, 555, 660, 902, 903A, 903B, 910 e 955.

Trânsito

De acordo com o plano de ação, a operação vai proporcionar fluidez viária e a segurança das pessoas que se dirigem aos cemitérios, contando com as equipes de agentes de trânsito distribuídas nos principais pontos de movimentação. Objetivo é monitorar todas as vias de acesso aos cemitérios da cidade, promovendo maior fluidez no tráfego e segurança aos visitantes.

“Teremos um foco principal da operação e do efetivo de agentes de trânsito no entorno do cemitério de Monte Santo, já que, naquele trecho, sempre há um maior fluxo de pedestres e veículos, tendo inclusive a necessidade de interdição de algumas ruas próximas ao local”, ressaltou o dirigente Vitor Ribeiro.

Durante todo o dia serão realizadas rondas periódicas no entorno dos cemitérios do José Pinheiro (na Rua Dom Bosco); do Araxá (localizado na rua Manuel Alexandrino de Araújo) e o do Cruzeiro (na rua Otávio Amorim).

A STTP contará com uma equipe de 20 agentes de trânsito, distribuídos nos principais pontos de movimentação, com as operações acontecendo das 6h às 18h, em todas as áreas próximas aos cemitérios, garantindo a legalidade nas vias da cidade e a tranquilidade para quem vai visitar seus entes queridos.

As interdições previstas pela coordenadoria de trânsito serão nos seguintes trechos:

Cemitério do Monte Santo (Rua Ceará x Rua Conde D’eu / Rua Monte Santo x Rua Quintino Bocaiúva / Rua João Suassuna x Rua Des. Arquimedes Souto Maior / Rua Olegário Maciel x Rua Vereador Manoel Uchôa;

Cemitério do Araxá (R. Céu Norte Borborema, Nº 750 – Bairro do Jeremias);

Cemitério do Cruzeiro (R. Celso Cunha – Bairro do Cruzeiro);

Cemitério José Pinheiro (R. Dom Bosco – Bairro do José Pinheiro).

Também será garantido apoio no entorno do Cemitério do Distrito de São José da Mata, com o envio de uma equipe de agentes.

Em caso de dúvidas, sugestões e demais informações, os usuários do sistema podem entrar em contato com a STTP através no whatsapp (83) 3341-1517.