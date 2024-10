Em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado nesta segunda-feira, 28, a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Administração (SAD) e da Escola Municipal de Serviço Público (EMUSP), promove a partir desta terça-feira, 29, atividades voltadas à valorização dos servidores municipais. A programação diversificada, que abrange cultura, esporte e capacitação, será mantida até a sexta-feira, 01 de novembro.

A abertura oficial da Semana do Servidor será neste dia 29 de outubro, às 19h30, no Teatro Municipal, com a presença do poeta e humorista Jessier Quirino. O evento promete proporcionar um momento de descontração e homenagem aos servidores que atuam diariamente no atendimento à população.

No dia 30 de outubro, será dada a largada para a I Taça do Servidor, um torneio de futsal masculino e feminino que contará com 16 equipes. A competição terá início no Estádio Meninão, às 18h30, e os jogos seguirão um calendário organizado pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), que está em parceria com a EMUSP na realização do evento. O torneio se estenderá até novembro e, ao final, haverá premiação com medalhas e troféu para as equipes vencedoras.

No dia 31 de outubro a EMUSP oferecerá uma Oficina de Redação Oficial, na Vila do Artesão, às 14h30. A capacitação tem como objetivo aprimorar as habilidades dos servidores no uso da linguagem formal, essencial para a comunicação no serviço público.

Encerrando as atividades, no dia 1º de novembro, às 14h30, será realizada a Oficina de Saúde Mental no Contexto do Serviço Público, também na Vila do Artesão. O encontro abordará os desafios psicológicos enfrentados pelos servidores e trará orientações sobre como lidar com o estresse no ambiente de trabalho.

Segundo Elis Formiga, diretora da EMUSP, a proposta do evento é reforçar o compromisso com a qualidade contínua da prestação do serviço público no município. “A Semana do Servidor é uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho dos nossos servidores, oferecendo momentos de capacitação, lazer e reflexão sobre a importância do bem-estar no ambiente de trabalho”, afirmou.

As atividades serão abertas a todos os servidores públicos do Município e a expectativa é de que o evento fortaleça, ainda mais, a união e o reconhecimento da importância de cada profissional no desenvolvimento de Campina Grande.