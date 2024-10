Governo da Paraíba divulga datas do pagamento de outubro

O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (28), no programa semanal Conversa com o Governador, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, o calendário de pagamento dos servidores públicos referente ao mês de outubro. Na ocasião, o gestor também parabenizou os funcionários públicos estaduais pelo Dia do Servidor.

De acordo com o calendário anunciado pelo chefe do Executivo estadual, o pagamento do funcionalismo público será efetuado nas próximas quarta (30) e quinta-feira (31). No primeiro dia, recebem os aposentados e pensionistas e, no segundo dia, os servidores da ativa das administrações direta e indireta.

“Mais uma vez, estamos honrando o compromisso com os servidores de pagar dentro do mês trabalhado, o que fazemos desde janeiro de 2019. Essa é mais uma ação de valorização dos servidores, que eu parabenizo neste dia. Serão mais de R$ 700 milhões injetados na economia do Estado que gera aumento no consumo, novos negócios gerados, fruto de um conjunto de ações na área econômica da gestão estadual e de investimentos da iniciativa privada, que confia no ambiente de negócios da Paraíba”, frisou o chefe do Executivo estadual.

Ele também agradeceu aos servidores estaduais pela eficiência na prestação de serviços à população. “O governo não é feito exclusivamente de boas instalações, de bons equipamentos, mas das pessoas que fazem os serviços funcionarem. Nós temos uma relação de respeito e de diálogo com as categorias e, acima de tudo, de ações e gestos, a exemplo de reajustes salariais, planos de cargos, carreira e remuneração, concursos públicos, demonstrando que nós reconhecemos e valorizamos o funcionalismo estadual”, acrescentou.

Calendário de pagamento:

30/10 – aposentados e pensionistas

31/10 – servidores da ativa das administrações direta e indireta