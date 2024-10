Podcast: saiba tudo sobre o cultivo do mamão

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo e professor de agroecologia Fábio Medeiros trouxe orientações sobre como iniciar o cultivo de mamão.

Ele destacou a importância de escolher sementes e mudas de qualidade, além de selecionar cultivares adequadas, como o mamão Formosa e Havaí.

Fábio também enfatizou a preparação do solo, que deve ser bem drenado e adubado, além da análise do pH para garantir boas condições de cultivo.

Outro ponto importante foi a técnica de “sexagem”, que ajuda a identificar e manter plantas hermafroditas, as mais produtivas.

