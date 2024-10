Podcast: Empaer comenta sobre o 1º Simpósio Solidário e 2º Encontro das Mulheres do Agro

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, Vitória Aparecida Pereira e Juliana, representantes da Empaer, falaram sobre o 1º Simpósio Solidário Queimadense e o 2º Encontro das Mulheres do Agro – Flores do Amanhecer.

O evento, que será realizado em Queimadas, tem como foco o cuidado com as mulheres rurais, oferecendo atendimentos médicos, palestras, serviços de beleza e um jantar social com desfile.

Juliana destacou a importância da participação feminina no meio rural, reforçando o empoderamento das mulheres no campo e o impacto positivo que o evento traz para a comunidade.

