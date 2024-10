Prefeitura promove vacinação nos três pontos móveis e no Busto de Tamandaré

A Prefeitura de João Pessoa seguirá, neste sábado (26), com ação preventiva de vacinação nos três pontos móveis, criados de forma estratégia para garantir a assistência à população, e contará ainda com um ponto extra no Busto de Tamandaré, em parceria com o Rotary Clube, das 8h às 16h. Com o tema ‘Todos contra a Pólio’, o Rotary trabalha há mais de 35 anos com o objetivo de unir forças para erradicar a doença.

Da Rede Municipal de Saúde, funcionarão os pontos de apoio localizados no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230; no Shopping Sul, no bairro do Bancários; e no Shopping Tambiá, no bairro de Tambiá. As equipes estarão com atendimento até as 16h.

Além da vacina que protege contra a poliomielite, serão ofertados os imunizantes contra a Influenza, Covid-19 e Dengue, bem como a atualização da caderneta de vacina com todas as doses que integram o Programa Nacional de Imunização (PNI).

Urgências – O Centro Municipal de Imunização (CMI), localizado no bairro da Torre, funciona das 8h às 12h com atendimento exclusivo para vacinas de urgência. Esse atendimento é destinado as pessoas que precisem da vacina antirrábica humana e dT (difteria e tétano), pois tiveram exposição para doença com algum tipo de acidente com perfurocortantes. Já no caso da antirrábica, são para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou o registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS ou a caderneta de vacinação da criança.

Locais de vacinação em João Pessoa neste sábado (26):

Busto de Tamandaré – ‘Todos contra a Pólio’

Vacinas de Campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: apenas para grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

– Vacinas do calendário de rotina

Horário: 8h às 12h

Home Center Ferreira Costa

Horário: 8h às 16h

Shopping Sul

Horário: 10h às 16h

Shopping Tambiá

Horário: 9h às 16h

Centro Municipal de Imunização (sábado e domingo)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência.

Público: pessoas que tiveram algum tipo de acidente com perfurocortantes. No caso da antirrábica, para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Horário: 8h às 12h