Outubro Rosa é tema de sessão especial na Câmara de João Pessoa

Na manhã desta sexta-feira (25), a Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizou uma sessão especial com a finalidade de realizar uma avaliação da campanha de conscientização do Outubro Rosa.

O evento, realizado no plenário Senador Humberto Lucena, foi proposto pelo vereador Milanez Neto (MDB), secretariado por Renato Martins (Avante), e contou com a participação da Rede Feminina de Combate ao Câncer da Paraíba.

Além dos vereadores, a mesa de trabalhos foi composta pelo presidente do Hospital Napoleão Laureano, Marcelo Pinheiro de Lucena Filho; pelo diretor financeiro da Fundação Napoleão Laureano, Dr. Antônio Carneiro Arnaud; e pela presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer da Paraíba (RFCC), Zenaide Carvalho.

O propositor destacou a importância da realização dos exames preventivos, permanentemente, como forma de economia para a rede pública de saúde, tendo em vista que o diagnóstico precoce pode evitar o grande custo do tratamento da doença na forma avançada. Ele ainda enfatizou que o machismo arraigado na sociedade muitas vezes impossibilita que os homens efetivem a prevenção da doença.

“Temos a obrigação de garantir a destinação de recursos para a Fundação e o Hospital Napoleão Laureano, para fortalecer o trabalho dessas instituições. Também precisamos ver a constância da realização dos exames preventivos para toda população. Fica aqui o meu agradecimento e compromisso reiterado com o Hospital Laureano, ao qual destino recursos com a maior satisfação. Gratidão e reverência a todos que se dedicam a tornar a vida dos pacientes desta doença melhor , muitas vezes até esquecendo de suas próprias famílias. São exemplo para todos, para fazermos o melhor pelo próximo”, discursou.

O vereador Renato Martins (Avante) destacou que o mundo já vive crises e incertezas que, quando se descobre um câncer, são potencializadas.

“Estamos no mundo da ansiedade, com problemas de natureza relacional, psicológica, econômica e, quando você se inibe de fazer exames de prevenção e se constata em uma situação oncológica, essa situação se eleva à enésima potência. Aí aparece um grupo que se propõe a estender a mão. Cada um de vocês merece que esta Casa estabele ça de maneira clara que o exemplo de fazer o bem é universal e é a verdadeira cura”, declarou o parlamentar, referindo-se à Rede Feminina de Combate ao Câncer da Paraíba.

A presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer da Paraíba (RFCC), Zenaide Carvalho, resgatou o histórico da Campanha, que teve início em Nova Iorque, e elencou alguns dados sobre a doença no país, além das diversas ações da Rede.

De acordo com ela, devido à pandemia, a mortandade dos acometidos pela doença aumentou, em razão da dificuldade na realização dos exames preventivos, por conta do isolamento da pandemia de Covid-19.

“Nossa Rede, há mais de 50 anos, vem promovendo acesso, garantia de direitos, bem-estar e qualidade de vida, através de serviços de assistência social, programas e projetos sociais que visam a promover melhorias na vida das pessoas com câncer”, sublinhou.

O doutor Marcelo Lucena, presidente da Fundação e Hospital Napoleão Laureano, destacou que todo o trabalho efetuado em prol da causa advém do senso de missão. Ele parabenizou a atuação da Rede Feminina de Combate ao Câncer:

“A Rede Feminina é um braço muito importante do Hospital Napoleão Laureano, um trabalho que é essencial para as pessoas mais humildes, as que vêm do sertão, que vêm do interior do estado e precisam passar a semana em João Pessoa, às vezes sem o apoio da própria da família. Isso é imprescindível para a cura do câncer, que é o que buscamos”.

Ele ainda ressaltou que o diagnóstico precoce é um fator que favorece e aumenta consideravelmente a possibilidade de cura:

“A gente precisa que o paciente chegue cada vez mais cedo para conseguir 100% de cura. Por isso, a importância do ‘Outubro Rosa’ e do ‘Novembro Azul’. Percebendo qualquer indício de um problema de saúde, busque o médio e lute pelos seus direitos”.

O diretor financeiro da Fundação Napoleão Laureano, Dr. Antônio Carneiro Arnaud, relembrou a luta de Napoleão Laureano pelo combate ao câncer e a obstinação que hoje move a Fundação. “A Fundação é movida por três pilares: as autoridades, o povo e a imprensa. Desde o início, esses três pilares continuam, porque a Fundação sempre trabalhou com firmeza, decência e dignidade”, enfatizou.

Carneiro Arnaud lembrou que o equipamento hospitalar começou com 50 leitos, hoje tem 141 e um pavilhão inteiro dedicado a crianças. Ele ainda afirmou que vai fazer um Centro de Cuidados Paliativos, com 50 leitos.

“O projeto já está feito, já consegui o dinheiro para fazer”, garantiu. Ele também elogiou a CMJP pela criação das Emendas Cidadãs, que ajudam o hospital todo ano.

“Temos um carinho especial pela Rede, e este carinho é resultante do trabalho maravilhoso que a ela faz diariamente pelo Hospital. O trabalho da Rede Feminina é excelente”, enfatizou Carneiro Arnaud, ao lembrar da história e ressaltar a importância da Rede Feminina de Combate ao Câncer.