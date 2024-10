Novo desembargador: “buscarei sempre a verdade e a equidade nas decisões”

Wolfram da Cunha Ramos foi empossado na tarde de ontem como novo desembargador da Paraíba.

“Quero expressar minha determinação em agir com responsabilidade e justiça, honrando cada ensinamento e parceria que construí ao longo desses anos. Com a graça do Deus de Abraão, Isaque e Jacó e com o apoio de todos, buscarei sempre a verdade e a equidade nas decisões que tomarei, junto com o colegiado”, disse Wolfram em seu discurso de posse.

Sua mãe, Olga da Cunha Ramos, de 98 anos, estava presente na cerimônia.

“Ao ver minha mãe neste recinto, tenho a certeza absoluta de que meu amado pai (ex-desembargador Miguel Levino) está assistindo esta cerimônia, através dos olhos dela, tanta era a interação emocional entre os dois”, proclamou o novo desembargador.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

