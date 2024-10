Pela primeira vez, as mulheres assumem a liderança da maioria das unidades domésticas na Paraíba. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 51,7% dos lares paraibanos tinham uma mulher como responsável em 2022, marcando uma mudança significativa em relação ao Censo de 2010, quando essa proporção era de 38,8%.

A pesquisa, parte do levantamento “Censo Demográfico 2022: Composição domiciliar e óbitos informados: Resultados do universo”, mostra que essa tendência não se limita à Paraíba. Em outros nove estados, o percentual de lares chefiados por mulheres também ultrapassou os 50%, evidenciando transformações nas dinâmicas familiares em várias regiões do país.

Os estados com maior participação feminina no comando das residências em 2022 foram Pernambuco (53,9%), Sergipe (53,1%) e Maranhão (53,0%). O avanço de 12,9 pontos percentuais na Paraíba, em relação ao levantamento de 2010, reflete uma crescente representatividade feminina, indicando mudanças sociais que vão além do ambiente doméstico.

No Brasil, com um total de 72,5 milhões de unidades domésticas, 49,1% têm agora uma mulher como responsável, o que representa um equilíbrio inédito em comparação com 2010, quando 61,3% das unidades tinham responsáveis do sexo masculino. Esse avanço revela transformações tanto nas relações de gênero quanto nas configurações familiares, destacando o protagonismo feminino na organização e gestão dos lares em várias partes do país.