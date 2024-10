O Governo da Paraíba, por meio da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e da Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), vai promover o Destino Paraíba e potencializar os destinos da região do Brejo, maior produtora de cachaça, na quarta edição da Feira Brasil Cachaças, que ocorre a partir desta quinta-feira (24) até sábado (26) no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa. Este evento funciona como uma vitrine para a rica cadeia produtiva da cachaça, essencial para a identidade cultural e econômica do Estado.

No estande da PBTur durante a feira, os turistas e visitantes poderão descobrir as diversas atrações que a Paraíba oferece, desde suas belezas naturais até seu patrimônio cultural. O primeiro dia da feira será exclusivo para negócios (B2B), proporcionando uma plataforma para que produtores e distribuidores se conectem. Nesta sexta (25) e sábado (26), o evento será aberto ao público, permitindo que todos conheçam mais sobre a cachaça e suas origens.

Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, enfatiza que a cachaça é fundamental para o desenvolvimento do turismo no estado, pois as rotas criam experiências autênticas que atraem visitantes de todo o Brasil. “Temos na Paraíba a ‘Rota dos Engenhos’, que é uma atração notável e leva turistas a cidades como Areia, reconhecida como a capital da cachaça, além de outros municípios do brejo paraibano, como Bananeiras, Pilões, Serraria e Alagoa Grande. A cachaça é, sem dúvida, crucial para o fortalecimento do turismo no estado”, ressalta.

A Paraíba se destaca como a maior produtora de cachaça do Nordeste e ocupa a sexta posição no ranking nacional. Este evento é uma oportunidade única para estreitar laços entre produtores e consumidores, fortalecendo o mercado local e expandindo o reconhecimento da cachaça paraibana.

Este ano, o Governo do Estado, em parceria com o Sebrae e a Fecomércio, participou de uma rodada de negócios em Portugal, promovendo a Cachaça Paraibana no mercado europeu. Dez engenhos estiveram presentes, com o objetivo de fomentar a exportação do produto e abrir novas fronteiras comerciais.

A secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, destaca que a cachaça é um “saboroso combustível do desenvolvimento”, ressaltando seu papel essencial na economia local. A valorização da cachaça como um produto turístico não só contribui para o crescimento econômico, mas também para a preservação da cultura e das tradições da Paraíba. Com iniciativas como a Feira Brasil Cachaças, a Paraíba reafirma seu compromisso em promover suas singularidades, atraindo turistas e investidores.