Beneficiários do Cartão Alimentação de mais sete cidades devem fazer atualização cadastral

A partir de terça-feira (29) até a quinta-feira (31), os beneficiários do Cartão Alimentação de mais sete municípios paraibanos serão convocados para fazerem a atualização cadastral.

A equipe da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh) vai realizar o recadastramento nos municípios de Serra da Raiz e Duas Estradas, (29); Bananeiras e Dona Inês, (30): Araruna, Tacima e Riachão (31).

O Programa Cartão Alimentação, criado pelo Governo da Paraíba e gerenciado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), atualmente beneficia 52 mil famílias no Estado, em 141 municípios. Trata-se de um programa socioassistencial com concessão de auxílio financeiro para famílias em situação de extrema pobreza.

Sempre no dia 10 de cada mês, o Cartão Alimentação recebe um crédito no valor de R$ 50,00, não cumulativo. Esse crédito é válido para uso exclusivo na rede de estabelecimentos credenciados ao Programa, em todo território paraibano. Os mercados são identificados com banner do programa na fachada do estabelecimento.

O valor creditado no cartão deve ser utilizado para compras exclusivas de alimentos. A gestão do uso do valor é de responsabilidade do beneficiário, podendo ser utilizado entre o dia 10 até o último dia do mês.

Confira os locais do recadastramento:

Serra da Raiz

Dia: 29

Local: Escola Cidadã Integral (ECI) EEEF Padre Emídio Largo da Matriz, 76, Centro

Duas Estradas

Dia: 29

Local: Escola Cidadã Integral (ECI) Sagrado Coração de Jesus Duas Estradas Rua Nova

Bananeiras

Dia: 30

Local: Escola Cidadã Integral Técnica (ECIT) José Rocha Sobrinho

Dona Inês

Dia: 30

Local: Cozinha Comunitária – Rua Antônio Toscano de Araujo, 273, Bairro: Nova Conquista

Araruna

Dia: 30

Local: Escola Cidadã Integral Técnica (ECIT) Benjamin Maranhão – Av. Luiz Targino Moreira

Tacima

Dia: 31

Local: Sede da Secretaria de Assistência Social – Rua Profª Maria do Carmo Borges, 206, Centro

Riachão

Dia: 31

Local: No mesmo local de Tacima