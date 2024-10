TJ da Paraíba passa a contar com três irmãos como desembargadores

O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba escolheu ontem mais dois desembargadores para o colegiado.

Ao ser escolhido, o juiz Wolfran da Cunha Ramos disse que “estou muito honrado e feliz de chegar ao cargo de desembargador. Mas, minha essência não muda, eu vou continuar a mesma pessoa. Quem me conhece sabe o meu jeito de agir, atendendo bem os advogados, as partes, tentando agir sempre com Justiça”.

A outra eleita pelo Pleno foi a juíza Túlia Gomes de Souza Neves (foto), que externou estar “em completa emoção, porque é uma honra para o meu Tribunal, nesta sessão histórica, nós estarmos cumprindo a resolução da paridade, e eu, como a primeira magistrada, agora desembargadora, empossada em face da resolução”.

A nova composição do TJ-PB passa a contar com três irmãos: Márcio Murilo, Abraham Lincoln e Wolfran da Cunha Ramos.

Os irmãos são filhos de um ex-desembargador: Miguel Levino, que faleceu em 2018.

*notas extraídas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

