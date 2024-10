Técnicos realizam vistorias no Parque Linear Parahyba IV

Técnicos da Prefeitura de João Pessoa, por meio das Secretarias de Meio Ambiente (Semam) e de Infraestrutura (Seinfra), participaram, nesta quinta-feira (24), de uma ação de vistoria no Parque Linear Parahyba IV, no bairro do Bessa. A iniciativa faz parte da Operação Praia Limpa e foi coordenada pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), do Governo do Estado, com apoio da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa).

Os técnicos vistoriaram todas os poços de visitação localizados no entorno do Parque Linear Parahyba IV. Poços de visitação são os bueiros que dão acesso às redes subterrâneas de serviços, como esgoto, telefone, energia elétrica, galerias pluviais, entre outros. Durante a vistoria, os técnicos verificaram que não há irregularidades na rede, como ligação clandestina de esgotos.

A coordenadora da ação, engenheira Samara Galvão da Silva, coordenadora de Medições Ambientais da Sudema, destacou que as ações fazem parte da Operação Praia Limpa. “Nós estamos com enfoque nos parques, já realizamos vistorias no Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e agora estamos no Bessa. E também vamos, posteriormente, atuar na área das praias”, disse.

O secretário de Meio Ambiente da Capital, Welison Silveira, destacou que a parceira da Prefeitura de João Pessoa com o Governo do Estado tem otimizado o cuidado com o patrimônio ambiental da cidade. “Reunir as equipes, trabalhar em parceria, fortalece as nossas ações. A gente sabe que não é possível fazer nada sozinho e é muito importante para a Prefeitura, para a Semam, as ações em conjunto. É a possibilidade de ampliar o cuidado com o nosso patrimônio ambiental”, destacou.

O grupo de trabalho da Operação Praia Limpa foi criado pela Sudema, com o objetivo de fiscalizar e identificar lançamentos irregulares de efluentes em galerias pluviais na orla de João Pessoa.