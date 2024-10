Podcast Sou do Campo: saiba tudo sobre o Garantia Safra 2024-2025

No quadro Sou do Campo do programa Conexão Caturité, o extensionista rural João de Lima, da Empaer de Campina Grande, falou sobre o Programa Garantia Safra e o calendário de inscrições para 2024-2025.

Ele explicou que o programa, também conhecido como Seguro Safra, oferece benefícios aos agricultores em caso de perdas de produção causadas pela seca ou excesso de chuvas.

João destacou os documentos necessários para inscrição, como o Cadastro de Agricultor Familiar (CAF) e documentos pessoais.

As inscrições para Campina Grande começarão em 21 de outubro e serão realizadas nos distritos de Catolé de Boa Vista, São José da Mata e Galante, com dados específicos para cada local.

Ouça o podcast completo aqui.