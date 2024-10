Na participação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campina Grande e Região no programa Conexão Caturité, o presidente Romualdo Figueiredo trouxe atualizações importantes sobre a instituição.

Ele destacou a parceria com o Hospital da FAP para a realização de 120 exames de PSA voltados para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, dentro da campanha do Novembro Azul, que acontecerá no dia 7 de novembro.

Romualdo também comentou sobre a situação financeira da associação, mencionando a perda de associados e a necessidade de economia com obrigações trabalhistas.

Ele reforçou o trabalho filantrópico da entidade, que inclui a doação de equipamentos como cadeiras de banho e muletas, além do encaminhamento de idosos para atendimento médico e social.

Por fim, anunciou um passeio com café da manhã e almoço para os associados, ressaltando que o evento será custeado com recursos próprios da associação.

Ouça o podcast completo aqui.