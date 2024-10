Em um marco para a educação jurídica e a prestação de serviços à comunidade, o Projeto Acolher, criado por alunos do curso de Direito da Unifacisa, tem se destacado no cenário paraibano e nacional. A iniciativa, que visa melhorar o acolhimento de vítimas de violência no sistema de justiça, foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e implementada como projeto piloto no Fórum Affonso Campos, em Campina Grande. A partir desse sucesso, o projeto está sendo replicado em outras Comarcas do Estado da Paraíba, como modelo, promovendo uma transformação significativa na forma como o judiciário lida com vítimas de violência.

A juíza Ana Christina Penazzi (foto, ao centro), diretora do Fórum Affonso Campos e professora do curso de Direito da Unifacisa, celebrou o reconhecimento que o projeto trouxe para a região e para a Unifacisa. “O Projeto Acolher se tornou referência e foi reconhecido tanto pelo poder judiciário quanto pelo CNJ. A iniciativa gerou uma pontuação positiva no Selo Eficiência, demonstrando como os tribunais podem evoluir na prestação jurisdicional. É muito satisfatório ver os alunos participando ativamente desse processo”, afirma.

O projeto

O Projeto Acolher surgiu no âmbito do Desafio Unifacisa, um projeto de extensão e pesquisa coordenado pelo professor Marcelo Lara, com o apoio do coordenador do curso de Direito da Unifacisa, professor Glauber Salomão.

Durante um semestre, os estudantes trabalharam para identificar formas de evitar a revitimização no sistema de justiça. Com isso, o foco foi direcionado para a criação de políticas públicas que promovessem um atendimento humanizado e eficaz.

Ana Christina Penazzi explicou que o projeto alia teoria e prática, proporcionando aos alunos uma experiência enriquecedora e inovadora.

“A metodologia ativa adotada pela Unifacisa permite que o aluno traga o conhecimento adquirido em sala para a prática profissional, resultando em melhorias reais para a sociedade. É gratificante ver o crescimento dos alunos e saber que estamos no caminho certo”, destacou.

A Cartilha e o Centro de Atendimento

O ponto culminante do projeto foi a criação de uma cartilha com recomendações de melhorias para o atendimento às vítimas no judiciário paraibano. A cartilha foi apresentada à Corregedoria Geral de Justiça da Paraíba, que aprovou a proposta e implementou o Projeto Acolher no Fórum Affonso Campos como um projeto piloto.

Além da cartilha, os alunos também idealizaram um centro de atendimento às vítimas, cujo modelo está alinhado com as diretrizes do CNJ para implantação em todo o país. O centro foi planejado para ser um espaço acolhedor, onde as vítimas pudessem relatar suas experiências com tranquilidade e segurança. O projeto incluiu ainda a criação de um questionário para avaliar a satisfação das vítimas em relação ao atendimento recebido e a necessidade de suporte psicológico, o que permitiu ao judiciário ajustar e melhorar o acolhimento oferecido.

Para a estudante de Direito da Unifacisa, Yasmin de Melo Vieira, ver o projeto ganhar vida e ser adotado por órgãos de justiça é motivo de orgulho. “É gratificante colher os frutos de um projeto criado em sala de aula e ver o impacto positivo que ele tem no atendimento às vítimas, evitando a violência institucional. O nome ‘Acolher’ reflete exatamente o que buscamos: fazer com que as pessoas se sintam acolhidas e protegidas pelo sistema de justiça”, afirmou.

Já Marcela de Oliveira Tertulino, também estudante de Direito da Unifacisa, e que participou do projeto, ressaltou a importância de alinhar teoria e prática para sua formação profissional. “Essa nova metodologia da Unifacisa, que nos coloca em contato direto com a prática, é muito valiosa. Hoje, me sinto preparada para o mercado de trabalho, sabendo que contribuí para um projeto que está fazendo a diferença na vida das pessoas e no funcionamento do judiciário paraibano”, pontuou.

Um projeto que transforma

O sucesso do Projeto Acolher é evidente não só pelo reconhecimento institucional, mas também pelos resultados concretos para a comunidade. A atuação dos alunos como voluntários no Fórum Affonso Campos, auxiliando na implementação do projeto e aprimorando o atendimento às vítimas, trouxe melhorias palpáveis para a prestação jurisdicional em Campina Grande.

A metodologia inovadora e o impacto social do projeto servem como inspiração para outras iniciativas acadêmicas, mostrando que a educação superior pode, sim, gerar transformações profundas na sociedade. Ao sair da sala de aula e ganhar as ruas, o Projeto Acolher reafirma a missão da Unifacisa de formar profissionais capazes de provocar mudanças positivas e duradouras.