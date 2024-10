Prefeitura de João Pessoa realiza recadastramento de servidores efetivos

A Prefeitura de João Pessoa, por meio do Instituto de Previdência do Município (IPM-JP), está realizando o recadastramento dos servidores efetivos até o dia 30 de novembro.

A atualização cadastral é feita de forma virtual no Portal do Servidor (https://www.joaopessoa.pb.gov.br/portalservidor).

Ao acessar o portal, o servidor deverá preencher informações simples como os dados pessoais – nome, endereço, nome de pai e mãe e se tem filhos. Depois, anexar documentos comprovando os dados informados.

A superintendente do IPM, Carolina Agra, explicou que o recadastramento é uma exigência do Ministério da Previdência, já que os dados dos servidores ativos são utilizados para fins de cálculos atuariais da previdência do município.

É, segundo ela, uma demanda que está sendo trabalhada para ser feita e revisada anualmente pelo setor de recursos humanos de cada secretaria.

Carolina Agra ressalta que a atualização cadastral também é importante para manter a segurança dos dados do servidor.

“Manter o cadastro do servidor atualizado é importante para que tenhamos uma comunicação eficiente, além de melhorar a segurança dos dados. Informações precisas nos ajudam no planejamento de ações assertivas relacionadas aos servidores. A atualização regular do cadastro é fundamental para o bom funcionamento da administração pública e para a proteção dos direitos deles”, salientou.