Mudanças climáticas hoje em debate na Rede Ita

O papel do poder público no enfrentamento às mudanças climáticas e a viabilização das energias renováveis é o tema do debate de hoje no programa Ideia Livre, que a Rede Ita leva ao ar às 22 horas, logo após o Jornal da Cultura no canal 18.1.

O entrevistado será o professor da UFCG Johnatan Brito (foto).

Participam desta edição, como debatedores, o empresário Alexandre Moura, a advogada Marina Gadelha e o jornalista Cidoval Morais.

Na apresentação o jornalista Arimatéa Souza.