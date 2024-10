Foguete desenvolvido pela UFPB ajuda na recuperação da Caatinga

Pesquisadores da UFPB desenvolveram um foguete sustentável que está sendo utilizado para reflorestar áreas degradadas da Caatinga, bioma exclusivo do Brasil.

Feito com garrafa PET, fibra de vidro e impressão 3D, o foguete espalha sementes tratadas para aumentar suas chances de germinação.

O projeto, liderado pelo físico Renan Aversar, está sendo testado em Cabaceiras, no Cariri paraibano. S

egundo Avesar, a tecnologia permite reflorestar até um hectare com apenas oito lançamentos. O custo do projeto é mais baixo que métodos convencionais de reflorestamento com aviões.