Procon promove mutirão de renegociações de dívidas em Guarabira

O Governo da Paraíba, por meio do Procon-PB, realizará o 85º Mutirão de Renegociações de Dívidas na cidade de Guarabira, uma oportunidade para os consumidores quitarem suas pendências financeiras e retomarem o controle de suas finanças.

O evento vai ocorrer no Ginásio da Escola Estadual de Ensino Fundamental José Soares de Carvalho, no período de 29 ao dia 31 de outubro, das 8h às 16h30, com entrega de fichas até as 15h.

Para serem atendidos no Mutirão, os consumidores que reconhecem suas dívidas e desejam negociá-las devem comparecer munidos de RG, CPF, comprovante de residência e toda documentação relacionada à dívida que desejam renegociar.

O Mutirão de Renegociações de Dívidas é uma parceria entre o Procon-PB, Tribunal de Justiça, Cagepa, Energisa, escolas particulares, empresas de telefonia (OI, TIM, Vivo),TV’s por assinatura, Bancos e instituições financeiras.

Durante o evento, os consumidores terão a oportunidade de renegociar suas dívidas em condições especiais, permitindo que recuperem seu poder de compra e sejam reintegrados ao mercado de consumo.

A iniciativa busca oferecer uma solução para consumidores endividados, criando uma oportunidade para regularizar suas finanças e evitar complicações no futuro. O Mutirão também ajuda a reduzir o endividamento da população e incentiva a educação financeira. O Procon-PB destaca a importância da participação dos consumidores no Mutirão e está pronto para oferecer todo o suporte necessário durante as renegociações.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos seguintes contatos: (83)9-8618-8330-5284, disque 151 gratuitamente ou pelo site: https://procon.pb.gov.br.