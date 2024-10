Podcast: feira agroecológica trouxe uma nova visão sobre alimentos livres de agrotóxicos

No quadro “Sou do Campo” do programa Conexão Caturité, o professor Fábio trouxe uma cobertura ao vivo da Feira Agroecológica na Praça da Bandeira, em Campina Grande, em homenagem ao Dia Mundial da Alimentação Saudável.

Ele entrevistou Betânia Buriti, uma das organizadoras do evento, que destacou a importância de promover alimentos livres de agrotóxicos e transgênicos.

A feira, realizada em parceria com diversos órgãos, busca promover a alimentação saudável e sustentável.

Agricultores como Joelma Santos e Reinaldo, representantes do Agreste e da Borborema, também compartilharam suas experiências na produção orgânica, ressaltando o valor da agroecologia para a saúde e o meio ambiente.

