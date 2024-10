João Pessoa na visão do jornal Folha de São Paulo: encanto com águas calmas

Para quem procura um lugar não tão lotado de turistas, a capital paraibana pode ser uma ótima pedida, principalmente se o desejo for desfrutar de belas praias a preços convidativos. Veja a seguir dicas para curtir João Pessoa em um final de semana.

DIA 1

Comece seu roteiro nas praias mais famosas da cidade. A primeira parada é em Cabo Branco, onde a infraestrutura é bem simples, com poucos quiosques. Vale a pena levar um lanche para passar a manhã sem preocupações.

No final da orla fica o Farol do Cabo Branco, um dos principais pontos turísticos da cidade. Aproveite para tirar belas fotos e, quem sabe, até caminhar pelas trilhas que levam a mirantes naturais. A região ao redor do farol é bastante segura e frequentemente visitada por locais e turistas.

Conheça também as piscinas naturais de Picãozinho, um dos atrativos mais famosos da cidade. Os passeios de barco saem regularmente da praia, sempre pela manhã, e levam até os recifes, onde se formam piscinas de águas cristalinas na maré baixa.

O mergulho entre os peixes coloridos é bem divertido. Mas seja um turista consciente: siga a orientação dos guias e não jogue comida humana para atrair os animais para as suas fotos.

Depois, é hora de seguir para a praia de Tambaú. Mais movimentada, ela é famosa não só pela beleza natural, mas por sua excelente infraestrutura. Barracas de praia, quiosques e restaurantes se espalham pela orla, oferecendo uma variedade de opções de comidas típicas e pratos à base de frutos do mar. Em um dos restaurantes à beira-mar, almoce um peixinho frito ou pratos à base de camarão.

Termine o dia com uma caminhada pela feirinha de Tambaú, que oferece uma grande variedade de peças de artesanato local.

DIA 2

Acorde bem cedo no segundo dia e siga para a ponta do Seixas (foto), o ponto mais oriental das Américas. Este é o melhor lugar para assistir ao nascer do sol, antes das cinco da manhã. A região também tem piscinas naturais na maré baixa, ótimas para mergulhar.

Perto dali, a partir das 9h, já é possível visitar a Estação Cabo Branco, um complexo cultural projetado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Mesmo quem não tem tanto interesse nas exposições de arte vai gostar de contemplar a arquitetura moderna e a bela vista para o mar.

À tarde, vá para a praia do Bessa, uma das praias urbanas mais tranquilas da capital paraibana, a cerca de 7 km do centro. Com águas calmas, ela é ideal tanto para famílias quanto para quem gosta de stand-up paddle e caiaque. As barracas oferecem cadeiras, guarda-sóis e pratos típicos da culinária local, como caldinhos de peixe e caranguejo.

O Bessa também é conhecido pela vida noturna animada, com bares e quiosques à beira-mar que tocam música ao vivo, principalmente no pôr do sol. O bar Fullano Praia é um dos mais populares, com boas opções de drinques para encerrar o dia.

DIA 3

Dedique o último dia às belezas ao redor de João Pessoa. Pela manhã, viaje até Tambaba, no município de Conde, a cerca de 30 km da capital. Com falésias e coqueiros, é uma praia naturista, que também tem uma área aberta a todos (inclusive vestidos).

Na parte naturista, homens desacompanhados não são permitidos, assim como fazer fotos ou vídeos —o que garante a privacidade dos visitantes. Quem quiser pode até se hospedar em uma pousada naturista que existe ali.

De carro, ainda é possível seguir para as praias de Tabatinga e Coqueinheirinhos. Esta última, inclusive, já foi eleita umas das dez mais bonitas do Brasil.

Outra opção para a manhã do último dia, mais próxima da capital, é a ilha de Areia Vermelha, um banco de areia que surge durante a maré baixa entre João Pessoa e Cabedelo, onde só se chega de barco. Não se esqueça de verificar os horários da maré.

Para fechar a viagem, termine o dia assistindo ao famoso pôr do sol na praia do Jacaré, em Cabedelo, ao som da apresentação emocionante de Jurandy do Sax, tocando o “Bolero de Ravel”. Além desse espetáculo, há ali uma feira de artesanato repleta de rendas, cerâmicas e objetos de decoração feitos por artesãos locais.

*PRISCILA CARVALHO/folhapress