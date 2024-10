V Leite do Vale Expo Negócios terá palestras de ex-jogador Diego Ribas

Incentivar o desenvolvimento agropecuário de forma sustentável e gerar o debate da tecnologia e da inovação no território do interior paraibano. Essa é a proposta da programação da V Leite do Vale Expo Negócios 2024, lançada nesta quinta-feira (17), na cidade de Itaporanga, na região do sertão do Estado. A expectativa é que mais de 10 mil pessoas participem das atividades e R$ 3 milhões em negócios sejam gerados.

O evento, que acontecerá entre os dias 29 de novembro e 1° de dezembro, na Fazenda Santa Clara, área rural do município, terá entre os destaques as palestras de Diego Ribas, ex-jogador de futebol e ídolo do time do Flamengo que vai abordar temas como empreendedorismo e gestão de marcas, além do humorista e empreendedor, Renan da Resenha, e o produtor rural e mestre em ciência animal e pastagem, Felipe Moura.

O superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, participou da solenidade de lançamento da programação e destacou o potencial econômico da região, que a cada ano desponta no cenário do empreendedorismo com o surgimento de novos investimentos. “Esse é o maior evento da região do vale do piancó e um dos maiores da Paraíba no agro. E esse ano, crescerá ainda mais com a participação de profissionais de renome nacional, pessoas que agregam e que são casos de sucesso no empreendedorismo. É isso que cada um de nós precisa fazer, ter atitude para construir algo diferente, empreender e fazer com que os negócios sejam mais sustentáveis para gerar mais renda e mais dinâmica econômica, assim como inclusão social”, comentou.

Realizado pelo Sebrae/PB, Fazenda Santa Clara, Fazenda Eficiente, Sistema Faepa/Senar, Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca e Prefeitura de Itaporanga, o evento é considerado um dos principais do Estado com foco no fortalecimento do agronegócio. Nesta edição, a estrutura contará com 70 estandes.

O presidente da Associação dos Produtores de Leite de Itaporanga, que é também proprietário da Fazenda Santa Clara, Francisco Sales (Júnior de Moá), enfatizou o crescimento do evento ao longo dos últimos anos e disse que a iniciativa tem colaborado para o fortalecimento das cadeias produtivas da região ligadas ao ambiente rural. “A Fazenda Santa Clara está pronta novamente para receber todo mundo e esse ano vamos contar com uma estrutura maior. Na medida que o evento vai crescendo, a responsabilidade da gente aumenta mais e com certeza essa edição vai trazer muita aprendizagem”, disse.

Por sua vez, o prefeito de Itaporanga, Divaldo Dantas, enalteceu as parcerias institucionais em favor do crescimento da programação, e consequentemente, em benefício dos produtores. “A gente sabe que o Sebrae é o maior parceiro, mas existe o apoio de empresas locais, da prefeitura e de muitos produtores que trabalham nesse projeto para que o desenvolvimento econômico seja cada vez mais forte em nossa cidade”, pontuou.

Uma das novidades da programação da V Leite do Vale Expo Negócios será a promoção do Seminário Mulheres no Agro e a inclusão de empresas dos setores do comércio e do serviço entre os expositores. O tema “práticas ESG na agricultura”, que são ações alinhadas aos três princípios: ambiental, social e de governança também terá destaque.

O evento tem ainda entre seus atrativos a realização de cursos, oficinas de produção de queijos, exposição de máquinas, produtos e serviços, além de torneiro leiteiro, leilão de animais e palco cultural com apresentações artísticos. “Esperamos que seja um grande sucesso essa edição, pois nesse momento do lançamento já tivemos várias empresas, vários representantes da sociedade civil presentes para fortalecer ainda mais esse trabalho”, destacou Isaac Araújo, gerente da agência do Sebrae/PB de Itaporanga, ao se referir a expectativa para as atividades da V Leite do Vale Expo Negócios.