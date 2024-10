Primeira edição do Salão do Queijo dá visibilidade a produtores da Paraíba

A capital paraibana vai sediar, a partir da próxima quarta-feira (23) até o dia 26 de outubro, a primeira edição do Salão do Queijo da Paraíba, que tem como objetivo fazer a gestão do projeto Queijo da Paraíba, além de realizar o cadastramento de todas as queijeiras que estejam dispostas a se enquadrarem no conceito “Além da Linha”, que significa estar em condições melhores do que a estabelecida na legislação.

O Salão do Queijo é uma realização do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap) e do Instituto Cidadão Rural e conta com o apoio do Sebrae, Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB-PB) e Brasil Cachaças.

O Salão do Queijo vai oferecer aos visitantes a chance de conhecer e degustar diversos queijos que refletem a qualidade da produção paraibana. Além disso, será um ambiente de troca de conhecimentos e oportunidades de negócios, conectando produtores, comerciantes, chefes de cozinha e apreciadores, fortalecendo a economia local e promovendo os queijos paraibanos nacionalmente.

Dentro da programação do evento, na quarta-feira (23), vai acontecer o Seminário do Queijo da Paraíba, nos turnos da manhã e tarde, na sede da Faepa/Senar, em João Pessoa. Nos dias 24, 25 e 26 o Salão do Queijo vai acontecer das 14h às 21h, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo. Neste mesmo ambiente também ocorre, simultaneamente, o Festival Brasil Cachaças.

De acordo com o coordenador do Salão do Queijo, José Otávio, durante o evento também vai ser realizado o Concurso de queijos e produtos lácteos da Paraíba.

“Temos mais de 290 produtos inscritos no concurso, que vai ser na sexta-feira (25), quando vamos ter uma ideia da qualidade do nosso queijo que, por sinal, é extraordinário. Esse é um resgate do nosso queijo, porque o setor do leite é de grande importância para os pequenos produtores, em especial, da região do Cariri, Curimataú e Sertão. Queremos construir um tempo novo para o queijo da Paraíba”, comentou.

José Otávio ainda falou sobre o projeto Queijo da Paraíba, que visa a obtenção do selo de qualidade para o produto.

“Este projeto nasceu das dificuldades que as queijeiras da Paraíba têm para comercializar seus produtos, porque elas necessitam ser certificadas. E então, a gente está na busca da transformação do queijo do estado para dar uma qualidade diferenciada ao nosso produto. Estamos nesse projeto trazendo instrutores para trabalhar com a maturação de queijos, com outros tipos de queijos, porque na hora que conseguirmos certificar o queijo da Paraíba, vamos poder junto com a Agevisa e Procon fazer uma fiscalização que impeça a entrada de queijos clandestinos que vêm de fora do estado. Enfim, é muito importante esse trabalho que venha dar um selo de qualidade para os queijos da Paraíba”, explicou.

Assim como o queijo, a cachaça da Paraíba vem se destacando em qualidade e eles se unem neste evento, aproximando os apreciadores de destilado, genuinamente brasileiro, aos apaixonados por queijos, através de suas maravilhosas harmonizações.

Brasil Cachaças – Em sua quarta edição, o evento vai receber mais de 200 rótulos de cachaças de todo o Brasil, além de colecionadores, apreciadores, distribuidores e cerca de 5 mil visitantes. Compõem o evento o Seminário de Cachaças do Brasil, a Festa de Network, o Encontro Nacional de Confrarias e a Feira das Melhores Cachaças do Brasil.

Programação do Salão do Queijo

Data: 23/10/2024

Local: Auditório da Faepa/Senar

8h – Abertura do I Salão do Queijo da Paraíba

9h – Palestra: Certificação de Queijeiras Artesanais

10h – Palestra: Associativismo e o Queijo da Paraíba

13h30 – Palestra: Maturação de Queijos Artesanais

15h30 – Cases de Sucesso: Fazenda Coruja

Data: 24/10/2024

Local: Espaço Cultural José Lins do Rêgo

16h – Rodada de Negócios

14h às 21h – Feira dos Queijos

Data: 25/10/2024

Local: Espaço Cultural José Lins do Rêgo

14h às 21h – Feira dos Queijos

15h às 18h – II Concurso de queijos e produtos lácteos da Paraíba

Data: 26/10/2024

Local: Espaço Cultural José Lins do Rêgo

14h às 21h – Feira dos Queijos

17h – Entrega de Medalhas aos vencedores do Concurso de Queijos e produtos Lácteos