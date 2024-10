O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho Dowsley (PSD), que é um dos alvos da operação deflagrada nesta sexta-feira (18), em João Pessoa, pela Polícia Federal, decorrente ainda da Operação Território Livre, denominada agora de Livre Arbítrio, emitiu uma nota à imprensa se dizendo vítima de ilações maliciosas envolvendo o nome dele.

O vereador, muito embora sem citar nome, mas ele se referiu à colega parlamentar Raíssa Lacerda (PSB), que foi presa pela mesma operação, supostamente acusada de participar de um esquema de aliciamento de eleitores em algumas comunidades de João Pessoa e ligações com organizações criminosas.

Na sessão da última quarta-feira (16), a vereadora compareceu usando tornozeleira eletrônica e fez um desabafo e disse que era inocente, mas que gostaria de saber por que foi presa juntamente com apoiadores do presidente da Câmara de João Pessoa. Ela fez diversas ilações ao nome de Dinho a pessoas que foram presas com ela, uma delas, mulher de um traficante que comanda o bairro São José.

O presidente disse que ela teria que provar as acusações e hoje a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do vereador..

Leia a íntegra da nota:

Nota à imprensa

Tenho sido alvo, nos últimos dias, de ilações maliciosas envolvendo meu nome com motivos meramente eleitoreiros. Tenho 20 anos de vida pública, com cinco mandatos dedicados à população de João Pessoa, sem nenhum processo, denúncia ou indiciamento. Sempre fui bem votado nos bairros da capital e tive meu trabalho referendado pela força da aprovação popular.

No que se refere à atuação da Polícia Federal, relacionada à operação Território Livre, deixo claro que apoio à investigação e esclareço que me coloquei desde o início à disposição para explicações sobre eventuais citações levianas ao meu nome. Confio na Justiça dos homens e de Deus e estou certo de que ficará patente a minha inocência, já que não há qualquer envolvimento meu nos fatos investigados.

Vereador Dinho Dowsley”