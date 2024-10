Os artistas de Campina Grande interessados no edital de fomento “Biliu de Campina 2024”, realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), têm até às 18h desta sexta-feira (18) para realizar a inscrição.

O edital, que tem como objetivo o fortalecimento dos segmentos culturais da Rainha da Borborema, foi aberto em 24 de setembro e prorrogado até hoje pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult).

Ele contempla as seguintes linguagens artísticas e expressões culturais: Artes Cênicas; Música; Artes Visuais; Artesanato; Livro, Leitura e Literatura; Audiovisual; Linguagens Digitais; Cultura Popular; Cultura Afro-Brasileira; Cultura Urbana. Os interessados podem concorrer na Ampla Concorrência ou nas vagas de cotas: Pessoas Negras (25%), Indígenas (10%) ou PCD (5%).

Próximas etapas

Os proponentes inscritos devem se atentar para as próximas etapas previstas no edital, que envolvem as Avaliações do Mérito do Projeto, que serão realizadas pelos pareceristas credenciados. Além disso, orienta-se que os inscritos se antecipem nas documentações necessárias (que são obrigatórias) para a etapa de Habilitação, item 7 do edital.

De 21 de outubro a 8 de novembro: Avaliação da Comissão de Seleção/ Comissão de Heteroidentificação e Biopsicossocial;

11 de Novembro: divulgação do Resultado Preliminar da Fase de Análise do Mérito do Projeto

Inscreva-se no link:

https://prosas.com.br/editais/14953-edital-de-fomento-biliu-de-campina-2024

O edital

O edital de fomento “Biliu de Campina 2024” visa incentivar a produção cultural, promovendo a diversidade e a inclusão, além de valorizar as manifestações artísticas da Rainha da Borborema, tornando-se mais uma ferramenta essencial para os artistas, coletivos e instituições que buscam desenvolver projetos inovadores e de relevância social para a cidade.

Além de fomentar a criatividade, a abertura do edital também proporciona a oportunidade de formação para os proponentes, permitindo que novas vozes e talentos sejam descobertos e incentivados. Assim, o “Biliu de Campina 2024” torna-se um verdadeiro catalisador para o desenvolvimento cultural, promovendo um ambiente onde a arte e a cultura possam florescer e impactar positivamente a população campinense.

O edital possui valor total de R$ 1.494.950,87 (um milhão, quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), distribuídos da seguinte forma:

a) R$ 114.000,00 (cento e catorze mil) para cada uma das 10 categorias de linguagens artísticas e expressões culturais, dando o total de R$ 1.140.000,00 (um milhão, cento e quarenta mil);

b) R$ 55.960,70 (cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e setenta centavos) para as Ações Formativas para qualquer categoria de linguagens artísticas e expressões culturais;

c) R$ 298.990,17 (duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa reais e dezessete centavos) para Festivais, Mostras e Oficinas (ações em áreas periféricas, urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais – percentual de 20% deste edital).

Dúvidas

Para garantir que todos tenham a oportunidade de participar, a Secult abriu um e-mail para sanar possíveis dúvidas no endereço: pnabsecultcg@gmail.com; bem como o telefone: (83) 3310-6808, com atendimento das 8h às 13h de segunda a sexta-feira.

Além disso, os artistas interessados no edital podem tirar as dúvidas presencialmente na sede da Secretaria de Cultura, que fica localizada na Rua Santa Clara, S/N, ao lado do Terminal de Integração de Passageiros, também no horário das 8h às 13h.