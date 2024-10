Dia do Servidor: Prefeitura de João Pessoa transfere feriado

A Prefeitura de João Pessoa determinou facultativo o expediente do dia 1º de novembro, transferindo para esta data a comemoração alusiva ao Dia do Servidor Público, comemorado originalmente com feriado no dia 28 de outubro nas repartições públicas municipais. A portaria foi assinada pelo secretário de Administração, Valdo Alves, e publicada no Diário Oficial do Município, número 0637.

Com esta medida, a Prefeitura mantém o expediente da segunda-feira (28) normalizado e proporciona o descanso aos servidores na sexta-feira (1º), permitindo que estes viagem para visitar e prestar homenagens aos entes queridos no Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro. A portaria abrange os órgãos da administração direta, indireta e fundacional.

Os serviços considerados essenciais oferecidos à população da Capital pela Prefeitura, como os de urgência e emergência nos hospitais, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e limpeza urbana, por exemplo, estarão mantidos na sexta-feira, dia 1º (ponto facultativo) e no sábado, dia 2 (feriado), não gerando nenhum tipo de prejuízo para a população.