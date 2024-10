A Polícia Federal indiciou a primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena, e sua filha Janine Lucena, ex-secretária de Saúde, por crimes eleitorais, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Ambas são investigadas por firmar acordos com a facção criminosa Nova Okaida, que, em troca de cargos e nomeações na prefeitura, ofereceria apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP), restringindo a entrada de políticos rivais nas comunidades controladas pela facção.

O prefeito, que disputa o segundo turno com o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga (PL), não foi indiciado. A defesa das indiciadas nega as acusações.

Além da primeira-dama e sua filha, outras pessoas também foram indiciadas, a exemplo da vereadora Raíssa Lacerda e de Tereza Cristina, secretária de Lauremília.

Confira abaixo a lista completa dos indiciados.

a) Maria Lauremília Assis de Lucena;

b) Tereza Cristina Barbosa Albuquerque;

c) Raíssa Gomes Lacerda Rodrigues de Aquino;

d) Kaline Neres do Nascimento;

e) David Sena de Oliveira;

f) Pollyanna Monteiro Dantas dos Santos;

g) Kenny Rogeus Gomes da Silva;

h) Taciana Batista do Nascimento;

i) Maria Janine Assis de Lucena Barros;

j) Jonathan Dário da Silva;

k) Jossienio Silva dos Santos;

l) Patrícia Silva dos Santos.