Pesquisadores, agricultores e Empaer discutem revitalização da laranja tangerina em Matinhas

A revitalização da cultura de laranja tangerina no município de Matinhas, no Brejo paraibano, está entre as prioridades de um plano de gestão da administração municipal com o apoio Governo do Estado, por meio da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer) e outros parceiros.

A proposta é fazer com que a região toda seja contemplada, visando proporcionar o aquecimento da economia, garantindo mais renda para as famílias agricultoras e incremento da comercialização da produção.

Essas medidas foram adotadas depois da constatação de que ocorreu uma sensível redução na produção de laranja em safras anteriores. Mesmo com a redução da área de produção, motivada pelas estiagens em ano anteriores, o município de Matinhas é o maior produtor de tangerina no Nordeste, conforme as estatísticas do IBGE de 2022, com 70 toneladas por ano.

Na perspectiva de revitalização da cultura da laranja tangerina, estão sendo realizados o 17º Festival Nacional da Tangerina e o 8º Seminário do Festival Nacional da Tangerina, até domingo, dia 20. Os eventos são promovidos pela prefeitura municipal e têm a parceira do Governo do Estado, por intermédio da Empaer e outros parceiros como o Senar, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Governo Federal, entre outros.

Na quarta-feira, dia 16, aconteceu o Seminário que teve como tema “Desafios e perspectivas para a produção de mudas e propagação de qualidade na citricultura do Brejo paraibano”, com palestra das professoras da Universidade Federal da Paraíba, campis de Areia e de Bananeiras, Rejane Maria Nunes Mendonça, Raunira da Costa Araújo e a doutoranda em Agronomia, Magaly Morgana Lopes.

Estudantes das disciplinas dos campis da UFPB de Areia e Bananeiras, e das Escolas Técnica Integral Estadual de Lagoa Seca e de Matinhas, e mais agricultores que trabalham com a produção de laranja local e dos municípios de Serraria e de Remígio estavam presentes ao Seminário e participaram de toda a programação da quarta-feira.

Para o prefeito de Matinhas, Benedito Braz, a Festa da Laranja se destaca por ser um evento que conta com a participação do produtor rural, que atrai o turista interessado em turismo rural e desperta a comunidade local para o cultivo de laranja, que se constitui na principal atividade do município. “É muito bom poder, mais um ano, realizar um grande evento, mantendo a tradição e festejando a nossa maior riqueza que a laranja”, ressaltou Braz

O extensionista Sandro Garcia lembrou que, como se trata de uma atividade de base familiar, pelo menos 1.200 pessoas trabalham no cultivo e na colheita da laranja, representando 76% da população do município que vive na zona rural. Na zona urbana, no comércio e serviços, pelo menos 420 empregos são gerados no trabalho ligado diretamente à produção de laranja.

Um grupo de extensionistas e pesquisadores da Gerência Regional da Empaer em Areia esteve presente ao Seminário. A assistente social Hosana Pereira Gonçalves, que representou a diretoria da Empaer, ressaltou a participação da empresa no evento porque permite a troca de experiência entre técnicos e agricultores visando, cada vez mais, o fortalecimento desse importante segmento produtivo.

A festa, que é realizada no Parque da Laranja, permite a discussão sobre o melhoramento da produção, a introdução de tecnologias de pós-colheita, o tratamento e manejo de frutas para os agricultores como forma de consolidar um mercado e garantir renda para todos.

Na parte da tarde, após almoço no Sítio Cachoeira do Gama, aconteceu oficina de enxertia e visita na área de produção. Nesta quinta-feira, dia 17, a programação teve continuidade com a participação das escolas em gincanas e, na sexta-feira, dia 18, as palestras são voltadas para o estímulo ao turismo rural. A proposta é a transformação de propriedades rurais em destino turístico lucrativo, com palestra do secretário de Turismo Wilker Muniz.

A programação do evento constou, ainda, do uso múltiplo da tangerina, gastronomia e concurso da Rainha da Tangerina. Apresentações musicais e culturais marcam a programação da festa, que termina no domingo.