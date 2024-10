Paraíba no top 10 dos destinos para os feriados de novembro

Com a proximidade do mês de novembro, os amantes de viagens começam a se programar para os feriados. O tão aguardado feriado da Proclamação da República, em 15 de novembro, traz uma ótima oportunidade para explorar novos destinos. Para aqueles que podem emendar, a quarta-feira do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, proporciona um descanso prolongado de até seis dias, ideal para uma viagem mais longa e enriquecedora.

Entre os destinos destacados pelo site Viagem e Turismo, João Pessoa, a capital da Paraíba, brilha como um dos 10 melhores lugares para visitar no Brasil neste período. Com uma rica história e uma natureza exuberante, a cidade oferece experiências que encantam todos os tipos de viajantes.

O site enfatiza a importância de visitar o Centro Histórico, onde se destaca o Centro Cultural São Francisco, um magnífico conjunto barroco que revela a herança cultural da cidade. Além disso, a orla de João Pessoa, com suas tranquilas praias, impressiona pela arquitetura de prédios limitados a no máximo quatro andares, garantindo vistas deslumbrantes do mar calmo.

A página também recomenda a visita ao Mercado de Artesanato Paraibano e à Feira de Artesanato de Tambaú, paradas obrigatórias para quem deseja levar um pedacinho da cultura local para casa. Esses locais oferecem uma variedade de souvenirs e produtos que refletem a autenticidade e a criatividade da Paraíba.

Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, enfatiza que veículos de comunicação especializados em turismo são essenciais para apresentar ao Brasil e ao mundo as belezas e particularidades do Destino Paraíba. “A capital é, de fato, uma excelente escolha para visitar em qualquer época do ano.”

A secretária estadual de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, acrescenta: “Quando a mídia valoriza lugares como a Paraíba, promove o turismo, mostra a cultura e as belezas do nosso destino. Essa visibilidade é fundamental para atrair turistas e apresentar a diversidade de experiências que nossa região oferece”.