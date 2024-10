Nesta quinta-feira (17), o pároco Aldevan Guedes, da Paróquia Nossa Senhora das Graças, localizada no bairro da Liberdade, em Campina Grande, concedeu uma entrevista à rádio Caturité FM, em que compartilhou as diversas melhorias realizadas na paróquia ao longo dos últimos quatro anos e os planos para o futuro.

Durante a conversa, o pároco destacou a importância da paróquia na comunidade e recordou a visão do fundador da paróquia, o padre Pedro Serrão. “Acho que nos últimos quatro anos foram feitos vários serviços, inclusive você citou o estacionamento, que era um sonho da comunidade. Aquele espaço foi construído para ser um santuário. O padre Pedro Serrão, que foi o grande padre que projetou tudo aquilo, ele construiu para ser um santuário. Ele morreu, não conseguiu ver o projeto concluído. Nós vamos completar agora 75 anos, próximo ano, de paróquia e lançamento da pedra fundamental daquele santuário”, explicou padre Aldevan.

O pároco mencionou diversas melhorias já implementadas, como a construção do estacionamento e a adequação da estrutura de som da igreja. “Foi feito o estacionamento, foi feita a melhoria do som da igreja, porque como a igreja é muito alta, ela não tinha forro. Havia dificuldades para entender, às vezes, a questão do som que criava eco. Depois que se colocou o forro, isso melhorou”, relatou.

Além das melhorias internas, Aldevan também falou sobre a acessibilidade na paróquia, que incluiu rampas de acesso para cadeirantes. O pároco também destacou a recente adição de uma nova imagem de Nossa Senhora das Graças no estacionamento, um local que ele considera um espaço de devoção.

Em relação a outras melhorias, padre Aldevan mencionou reformas na sacristia e na secretaria da paróquia, além de adequações no subsolo onde funcionava uma escola, agora destinado a encontros e palestras.

“Depois que a escola entregou o prédio, nós não tínhamos ainda condições de fazer melhorias. E este ano agora, fizemos algumas melhorias nesse espaço, que é muito bom e serve para os encontros da paróquia”, explicou.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline