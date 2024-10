Cultivo do algodão orgânico beneficia mais de 300 famílias agricultoras na Paraíba

A cadeia produtiva do algodão orgânico na Paraíba consolidou-se como referência de desenvolvimento sustentável e inclusão social, gerando postos de trabalho, renda e qualidade de vida para centenas de famílias agricultoras no estado. A cultura beneficia 335 famílias em uma área de 405 hectares de terra plantada com algodão orgânico branco. Esse avanço é resultado do acompanhamento da Empresa Paraibana de Pesquisa Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), inciativa do Governo do Estado.

De acordo com o diretor de Assistência Técnica e Extensão Rural da Empaer, Jefferson Morais, essa cadeia produtiva se destaca também pela sua capacidade de criar valor agregado, integrando agricultores a mercados em níveis nacional e internacional. Segundo ele, o Programa +Algodão, liderado pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), conta com a experiência da assistência técnica da Empaer da Paraíba nos processos de formação de técnicos e agricultores, nos países da Cooperação Trilateral –Brasil/FAO e países da América Latina.

Jefferson lembrou que o trabalho de extensão rural da Empaer foi de fundamental importância para o sucesso das famílias que participam do projeto. “Os extensionistas seguem organizando, capacitando e assessorando todas as etapas do processo produtivo, desde o preparo do solo até a comercialização”. Além da assistência técnica de forma contínua, eles ensinam técnicas de plantio do algodão consorciado com outras culturas, estratégias de preservação de solo e controle de pragas e doenças.

O agricultor Lenilson de Oliveira, do Assentamento Vazante, município de Tacima, localizado no Curimataú Oriental, expressou entusiasmo ao falar sobre os incentivos para o cultivo do algodão orgânico. Entre os benefícios, ele destacou o apoio organizacional e a assistência da Empaer, o preço valorizado do produto e também o fornecimento de sacos para armazenamento, cedidos pelo Instituto Casaca de Couro. “A minha expectativa é expandir a área de plantio e, consequentemente, aumentar a minha produção”, afirmou.

Empaer/Solânea – Na Gerência Regional da Empaer em Solânea, o Projeto Algodão Orgânico, cultivado com a variedade BRS 416, abrange cinco municípios, com a participação de 45 agricultores familiares e uma área plantada de 95,5 hectares. A produção esperada de algodão branco em rama é de aproximadamente 50 toneladas, e a comercialização, ao preço de R$ 5,00 o quilo, será feita diretamente pelo Instituto Casaca de Couro.

Segundo o coordenador Regional da Empaer em Solânea, Gustavo José Barbosa, o município de Tacima se destaca como o maior produtor de algodão orgânico, com a participação de 24 famílias agricultoras e uma área cultivada de 56 hectares. A produção esperada para este ano é de 35 toneladas. “Apesar da adversidade climática, o algodão foi a cultura que apresentou maior produção”, observou.

Araruna, com sete agricultores, cultivando uma área de l6 hectares, ocupa o segundo lugar. A perspectiva de produção é de seis toneladas. Em seguida Dona Inês, com uma produção esperada também de seis toneladas, contempla cinco agricultores, em uma área de 11 hectares. O município de Damião, por sua vez, beneficia sete agricultores, com uma área cultivada de sete hectares e uma produção estimada de 1,5 tonelada. Em último lugar, fica Cacimba de Dentro com apenas dois produtores contemplados com cinco hectares plantados e uma produção estimada de 1,5 tonelada de algodão.

Na Paraíba, são 41 municípios produtores de algodão branco orgânico, integrantes das regiões administrativas da Empaer de Campina Grande, Guarabira, Itaporanga, Patos, Picuí, Princesa Isabel, Pombal, Serra Branca, Sousa e Solânea.

O Projeto Algodão Orgânico da Paraíba conta com importantes parcerias da Embrapa Algodão, da Norfil – empresa de fiação que proporciona todas as garantias comerciais de certificação e de logística; da Coopnatural- cooperativa articuladora do processo de comercialização e da Empaer, representante do Governo da Paraíba e responsável pelo trabalho de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER).