O governador João Azevêdo manteve reuniões, nesta quinta-feira (17), em Brasília, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, ocasião em que tratou de investimentos na infraestrutura do Estado, que contemplam obras no Porto de Cabedelo, na mobilidade urbana de João Pessoa e em aeródromos de vários municípios.

Em reunião com o ministro dos Portos e Aeroportos, João Azevêdo pleiteou parcerias para a execução de obras de expansão do Porto de Cabedelo. Ele também solicitou a homologação do balizamento noturno dos aeródromos de Monteiro, Sousa, Itaporanga e Catolé do Rocha.

Na reunião com o ministro da Fazenda, o chefe do Executivo estadual discutiu a liberação da assinatura de operação de crédito no valor de 33 milhões de euros (R$ 204 milhões) junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) para a execução do projeto de mobilidade urbana de João Pessoa, que visa a implantação do Bus Rapid Service (BRS), serviço de ônibus rápido. A garantia da União para a contratação do financiamento já foi aprovada pelo Senado Federal.

“Os ministros acolheram as demandas da Paraíba, apresentamos ações importantes para o fortalecimento da nossa economia, para a geração de emprego e renda e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Tenho certeza de que em breve vamos celebrar mais conquistas para o nosso estado que vive em constante crescimento”, frisou o governador João Azevêdo.

As reuniões foram acompanhadas pelos deputados federais Hugo Motta e Aguinaldo Ribeiro e pelos auxiliares da gestão estadual Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Adauto Fernandes (secretário executivo da Representação Institucional) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador).