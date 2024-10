Susto grande: cobra é encontrada em posto de saúde em Campina Grande

Uma cobra jiboia de aproximadamente dois metros foi encontrada nesta terça-feira (15) no posto de saúde do sítio Monte Alegre, zona rural de Campina Grande.

O proprietário do local, Otaviano Pereira de Sousa, de 61 anos, retirou o animal após ouvir os gritos de apoio dos funcionários da limpeza.

Otaviano, com a ajuda de outro homem, resgatou uma cobra e a soltou em um terreno com plantação de palmas, cerca de 100 metros do local.

Ele garantiu que tratou o animal com cuidado, voltando para não retornar ao posto.